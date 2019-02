Preocupación en la comarca de Villanueva de Alcorón ante el posible cierre de la farmacia

Preocupación en la zona de Villanueva de Alcorón ante la posibilidad de quedarse sin farmacia a partir del mes de abril. La titular del establecimiento, que da servicio a 9 localidades de la comarca, ha ganado un concurso en otra comunidad autónoma y ha anunciado que se traslada.

Desde la dirección provincial de Sanidad intentan que algún farmacéutico pueda hacerse cargo del establecimiento para que no tenga que cerrar, pero en la zona se temen que la plaza pueda quedar vacante porque no haya ningún farmacéutico interesado en gestionar la farmacia en una zona de sierra y con pocos habitantes (Villanueva de Alcorón tiene 90 vecinos y sumando todos los pueblos del área de salud no llegan a los 500).

"Los vecinos, como es normal, están inquietos por lo que pueda pasar porque, si cierra, igual van a tener que desplazarse 30 ó 40 kilómetros para ir a la farmacia", explica Ramón Cerrillo, alcalde de Villanueva.

Si finalmente cierra la farmacia, se abriría un botiquín, un establecimiento regentado por otra farmacia (en este caso de El Recuenco) que abriría algunas horas para dar servicio. Margarita Gascueña, directora provincial de Sanidad, asegura que el servicio quedaría cubierto. "Estamos intentado que haya un profesional que vaya allí y haremos lo que haga falta, pero en cualquier caso la asistencia está garantizada. Sabemos que no es lo mismo pero, si no es posible un regente, que es la primera opción, se abriría un botiquín para cubrir la asistencia".

La directora provincial recuerda que hay ayudas de la adminstración regional para que las farmacias rurales puedan seguir funcionando. "Aquellas que no llegan al mínimo reciben una ayuda para compensar y poder seguir abiertas. No es el caso de la de Villanueva, que sí llegaba a ese mínimo, pero es normal que los profesionales quieran trasladarse a zonas donde puedan tener un mayor negocio".