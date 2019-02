Río Duero Soria apela al 'factor Los Pajaritos' ante Castellón

El Río Duero Soria recibe este domingo (12.00 h. en Los Pajaritos) a UBE L’Illa Grau de Castellón, en un duelo importante para seguir mejorando posiciones. Después del parón en la Superliga por la celebración de la Copa del Rey en Melilla, al que se llegó tras perder en Manacor, los sorianos quieren recuperar el buen nivel de juego y resultados mostrado previamente.

El duelo ante los castellonenses es muy importante, a juicio del entrenador celeste, Manolo Sevillano. “Es un partido trascendental como todos los que nos van quedando, unos con más posibilidades de ganar o de puntuar que otros, pero realmente el clave, el que tenemos marcado es el del Barça, dentro de tres semanas, que es un rival directo, para alejarnos de ellos y vivir tranquilos el último mes de competición en esta temporada loca. Este encuentro es importante por mantener el nivel que el equipo muestra en casa, pero sabiendo que viene un rival que no es un conjunto cualquiera, que viene haciendo un año increíble, con uno de los mejores opuestos de la liga, una plantilla muy completa con buen colocador, buenos centrales, un buen ‘cuatro’, que está rindiendo muy bien… Y esta jornada es importante porque de los tres equipos que vienen por detrás en la clasificación, dos juegan entre ellos (Barça-Manacor) y otro, Melilla, recibe a San Sadurniño, por lo que necesitamos ganar y puntuar bien que nos alcancen y sigan por detrás”.

El parón le ha venido bien al Río Duero Soria para recuperar físicamente a los jugadores, ya que ha habido hombres como Mario Junior y Loeches, que han atravesado diversos problemas. La versión del cuadro celeste en Los Pajaritos es la baza para obtener un buen resultado, por lo que Sevillano apela al ‘factor cancha’. “Es lo que más seguridad nos está dando esta temporada, porque seguimos con la mala racha fuera. Ya dije que la oportunidad perdida de Manacor es enorme, para haber estado más tranquilos y mirando hacia arriba lo que queda de curso, pero ahora con esa derrota nos toca seguir mirando hacia atrás, viendo a cuánto están los rivales, especulando y seguir con el culo apretado hasta final de temporada”.

Lo que tiene claro el técnico es que será un duelo intenso y complicado. “Será un partido duro, seguro, porque Castellón está haciendo todo partidos buenos y está donde está por méritos propios, porque ha hecho una buena plantilla. Ya vimos que no es el mismo equipo que en años pasados. Si está peleando por el play off no es casualidad. Pero todo dependerá también de qué cara mostremos y de lo que hagamos. Pero confío, por lo que hemos hecho en casa, ver un Río Duero sólido y que salgamos agresivos”.