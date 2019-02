Chechu, Alfaro y Falcón devuelven al Hércules a la promoción de ascenso

El Hércules vuelve a los puestos de promoción de ascenso tras doblegar, en el Rico Pérez, al Cornellá con un solitario gol de Chechu (min 33).

Los blanquiazules sufrieron más de lo normal para ganar un partido muy igualado y donde Planagumá no fue valiente a la hora de ir a por el partido en lo momentos decisivos. Debutó Benja, sin premio.

El partido ya empezó con anécdota. El árbitro, Usón Rosel (C. Aragonés), obligó al Hércules a volver a pintar las rayas de las áreas al no estar estas a las distancias reglamentarias. Desde el club, no se dio ninguna explicación. Y el encuentro empezó con media hora de retraso.

En lo deportivo, El Hércules fue mejor que ante el Ebro. Pero, no lo suficiente para un aspirante a campeón del grupo III. Falcón, magistral, atajó la primera ocasión de los catalanes. Manucho de cabeza acertó en su remate, pero el gaditano envió saque de esquina.

Posteriormente, llegaría el gol herculano. A la salida de un córner del Cornellá, Alfaro monta la contra y ofrece un pase entre líneas a Chechu que le deja solo ante el portero catalán. El jienense define como los ángeles y anota el gol del Hércules; y posteriormente el de la victoria (1-0). Con este resultado se llegaría al descanso.

Tras el paso por el vestuario, el conjunto dirigido por Xabi Calm tomó las riendas del encuentro. Arriesgó en busca del empate. Jugó casi toda la segunda parte con tres centrales. Fue ambicioso. Aunque no tuvo éxito.

El Hércules sufrió hasta en el tiempo añadido. Aunque, Chechu tuvo la ocasión más clara del segundo acto. Falcón, en el último instante, volvió a salvar el equipo del empate tras atajar el disparo de Agus.

Los tres puntos devuelven al Hércules a los puestos de promoción de ascenso a la Segunda División. La próxima semana, el conjunto herculano visita la Ciudad Deportiva de Buñol para enfrentarse, el domingo a las 12 horas, al At. Levante.