La Plataforma del Directo vuelve a la carga

La Plataforma por el ferrocarril Directo Madrid-Aranda-Burgos volvía a salir a la calle este sábado para exigir al Gobierno la reapertura de esta línea. Después de haberlo estado haciendo todas las semanas durante varios meses desde el invierno de 2017, la organización de estas movilizaciones se tomó un respiro a principios del verano. Pero ahora, la falta de acuerdo político, el malestar social por la ineficiencia y el miedo a que esta infraestructura pública nacional abandonada caiga de nuevo en el olvido, le han impulsado a retomarlas, esta vez con carácter mensual. Esta nueva tanda de movilizaciones ha venido a coincidir casualmente con el anuncio del adelanto electoral, que añade incertidumbre y abre una nueva etapa de espera que no beneficia nada a la causa. “El tema se queda un poco estancado, porque ahora mismo no sabemos qué va a pasar con las elecciones y esto no nos beneficia, porque el paso del tiempo está empeorando el estado de la línea, que entre el abandono, la vegetación, los robos y demás se está estropeando día a día”, explica Francisco Cebas, uno de los portavoces.

La plataforma considera que los ciudadanos de todas las poblaciones que atraviesa esta línea tienen derecho a exigir unos servicios justos y sobre todo a no ser olvidados por parte de las administraciones públicas, un trato que no se corresponde con las promesas que en estas próximas semanas se sucederán en cascada por parte de todos los partidos.

La próxima manifestación será exactamente dentro de un mes, el 16 de marzo. Dos semanas después, la plataforma participará en la gran manifestación de la España Vaciada promovida por los colectivos Soria Ya, A11 Pasos de peñafiel, Teruel Existe y otras 11 plataformas más tales como Milana Bonita de Extremadura o las de Jaén Merece Más, Guadix por el tren, amigos del tren de Baza, entre otras. La cita será el 31 de Marzo a las 12 del mediodía en la madrileña Plaza de Colón.