Vila sacará a licitación esta semana las obras del nuevo Centro de Acogida

El Ayuntamiento de Ibiza tiene previsto sacar esta semana a licitación las obras de construcción del nuevo Centro de Acogida Municipal que se ubicará en el solar del antiguo retén de la Policía Local.

El concejal de Asuntos Sociales, Joan Ribas, ha explicado que en poco más de un mes comenzarán los trabajos de demolición del antiguo edificio y la intención es que para cuando se haya derribado, ya se pueda comenzar la construcción del centro de acogida. De hecho recuerda que uno de sus compromisos con los vecinos de la zona, es que las obras empiecen de forma inminente tras la demolición para tratar de minimizar las molestias.

Los trabajos de derrumbe, recordemos, ya se han adjudicado por un importe de más de 87 mil euros, un 13% por debajo del presupuesto de salida, que rondaba los 100 mil. Se presentaron dos empresas y la que finalmente ha resultado ganadora, Excavaciones y Demoliciones Medina, ha mejorado la oferta con el cambio de las baldosas de 150 metros cuadrados de la vía pública.

LA OPOSICIÓN EXIGE QUE NO SE AVANCE MÁS



Mientras tanto desde el Partido Popular exigen al Consistorio que no de más pasos para no “hipotecar” al gobierno que resulte de las elecciones de mayo. Su presidente y candidato al Ayuntamiento de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, insiste en que si gobierna el PP el Centro de Acogida Municipal no se construirá ahí.

Marí Bosó dice que si los Populares paralizan las obras y, como consecuencia, hubiera que pagar indemnizaciones, las repercutirán al alcalde y al concejal de Bienestar Social.