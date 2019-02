Y la Ciudad deportiva pa cuándo!!

Ya casi ni me acuerdo. Corría el mes de Mayo de 2015 cuando el Xerecismo recibió una de las noticias más anheladas de toda su Historia, y no era otra que la firma del acuerdo con el Ayuntamiento de Jerez por el que se realizaba una concesión administrativa de unos terrenos frente a Chapín que permitirían construir una Ciudad Deportiva.

Pasados 4 años ya y con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, nadie duda que la Fundación Xerecismo en Libertad y todos los socios que formaban el Xerez Deportivo Fútbol Club fueron utilizados como víctimas de la propaganda electoral de políticos que no tienen ningún escrúpulo en realizar promesas para luego incumplirlas. Nada nuevo bajo el sol.

Tampoco han faltado promesas del Gobierno actual de Jerez desde entonces: “Llevaremos a Pleno el acuerdo de concesión para que sea apoyado por todas las fuerzas políticas”. Aún estamos esperando.

No sé dónde radicará el problema para no querer aprobar una concesión que sería beneficiosa para la Ciudad y para el fomento del Deporte Local y Deporte Base. Una concesión que no le costaría ni un euro al erario público. Supongo que será por lo que un buen amigo siempre me dice: “Matías, los políticos de Jerez padecen de maricomplejismo”, y no le falta razón.

Llegados a este punto y después de 4 años, es el momento de reactivar este asunto. La Fundación y el Club deben empezar a reunirse con los distintos partidos políticos para que se comprometan a llevar en sus programas electorales la definitiva concesión de los terrenos.

Quizás, nuestros políticos aún no se han dado cuenta de que no existe en Jerez ninguna Asociación con una masa social de 3000 Socios capaz de reunirlos cada 15 días como lo hace el Xerez Deportivo Fútbol Club.

Desde aquí les pido que dejen su “maricomplejismo” a un lado y miren por una vez por el bien de Jerez, de los Jerezanos y de los Xerecistas.