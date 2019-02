"En los catorce partidos que quedan, nos vamos a dejar la vida para ganarlos"

El Xerez CD se enfrentará a la Unión Deportiva Los Barrios en La Granja con la intención de amarrar los tres puntos en juego y encadenar tres victorias consecutivas, “algo que necesita el equipo y lo que no he podido conseguir todavía. Sumar nueve puntos seguidos te sube la autoestima, te la pone por las nubes, te da un plus más de motivación. Estoy loco porque eso suceda, hay mucha diferencia entre ganar tres encuentros consecutivos a ganar dos y empatar uno. A eso aspiro, es mi objetivo. Si eso lo consigo, luego me iré marcando otros. Lo digo así de claro, en los catorce partidos que faltan nos vamos a partir el alma, nos vamos a dejar la vida para ganarlos todos, aunque luego se logre o no pero hay que intentarlo”, mantiene Nene Montero en la previa del encuentro ante el equipo campo gibraltareño.

El técnico del Xerez CD cree que este próximo partido será “difícil, este rival ha cambiado mucho desde que se enfrentó a nosotros. Tenemos que trabajar bien y gestionar mejor aún todos los detalles del partido. Debemos conocer bien sus puntos débiles para poder atacar por ahí y esperar que ellos no puedan contener nuestras mejores armas. Atrás cuenta con gente fuerte, veterana, que está trabajando defensivamente muy bien y también tiene capacidad ofensiva, llegan y meten goles.

Precisamente el domingo se cumplirá una vuelta desde que el malagueño llegó al Xerez CD y no está satisfecho con los números que ha firmado en estos meses de competición, “creo que podríamos haber sumado algunos puntos más, nos pasaron factura los nueve partidos que tuve que estar en la grada, eso se nota. No puedes estar cerca de ellos, no pueden notar tus palabras de aliento o crítica. Estoy contento con el trabajo que hemos desarrollado pero no con los puntos”.