La liga de las oportunidades

La igualdad del grupo I abre una nueva ventana a la reacción y escalada de la Cultural, que afronta el tramo del calendario en el que más sumó de forma consecutiva en la primera manga. Ahora, en cambio, se refugiará en su estadio donde jugará tres (Unionistas, Unión Adarve y Valladolid B) de los próximos cuatro encuentros. Empezando por la visita del conjunto charro, este parece un buen punto de partida para reengancharse a la zona noble, que sigue esperando al gran favorito.

El duelo de este domingo (17:00 horas) en el Reino de León pretende cortar las rachas negativas de los contendientes. Si la Cultural no ha pasado del empate en los tres últimos encuentros, el Unionistas enlazó tres derrotas consecutivas sumando solo cuatro puntos de los últimos dieciocho en disputa. Mal momento para los de Roberto Aguirre, que buscarán la campanada en un escenario donde no abundan los triunfos locales. Hacen bien Aira y los suyos en huir del favoritismo que les acompañará durante el mes venidero. Las sorpresas están a la orden del día. Sin ir más lejos, el Atlético B solo pudo empatar en el feudo del Valladolid B y sus perseguidores tienen la opción de recortar diferencias.

Con la enfermería casi vacía, el técnico berciano volverá a tener que hacer descartes delicados. No llegan a tiempo San Emeterio y Liberto, mientras que Kawaya sigue fuera de forma. Dado a no repetir su formación titular, los cambios que se avecinan afectarán, si la portería no dice lo contrario, a la zona de ataque. El dúo Aridane-Dioni tendrá, a priori, una nueva ocasión para confirmar que mezclan, que juntos sacan tajada, aunque el malagueño arranque lejos del área. Además, Hugo Rodríguez, en buena línea de trabajo, y Eneko, que se quedó en blanco en Valdebebas, opositan a la repesca y Vicente Romero, a la convocatoria. Todos tienen una misión: dejar la puerta a cero (no lo consigue desde hace dos meses) como inicio hacia el éxito.

Las lesiones en el Unionistas obligarán a Roberto Aguirre a tirar de un juvenil (no tiene equipo filial). En los últimos días, Albisua y Diego Hernández se unieron a Juanmi en la lista de bajas. Los albinegros, que en su última salida tutearon al filial del Atlético, apuntaban semanas atrás a la parte alta tras doce jornadas invicto. Dos ex-culturalistas, Góngora y Javi Navas, amenazan con su calidad en el golpeo. Más de trescientos charros vivirán, como otros tantos, su particular partido de fiesta en un templo leonés que no está para sustos.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Palatsi; Saúl, Iván González, Vázquez, Jiménez; Yeray, Señé, Capilla; Hugo Rodríguez, Aridane y Dioni.

UNIONISTAS CF: Carlos Molina; Piojo, Admonio, Ayoze, Góngora; Llano, Ribelles; Javi Navas, Jorge Hernández, Guille Andrés; De la Nava.

ÁRBITRO: López Parra (Cantabria).