Naturpellet cae 5-1 en Jaén

Pocas ocasiones se dieron en La Salobreja en un encuentro marcado por una tremenda paridad entre ambas escuadras. Tras unos primeros minutos de tanteo entre ambos equipos, Jaén Paraíso Interior contó con el primer acercamiento sobre la meta defendida por Alberto con una estética volea de Míchel que se acabó marchando fuera.

Minutos más tarde, Iker evitó que los visitantes tomasen ventaja en el marcador al detener un remate de Chus precedido de un buen pase de Iago Rodríguez. La respuesta de los amarillos vino en los pies de Dani Martín con un remate desde la derecha que el meta visitante desvió a saque de esquina.

Los locales no precisos en labores ofensivas buscaron la forma de tomar la ventaja en el marcador antes del descanso, aunque sin demasiado acierto. Alan Brandi a punto estuvo de marcar el primero del encuentro con un remate que atajó Alberto sin mayores problemas. No obstante, fueron los de Diego Gacimartín los que tomaron la iniciativa en el marcador por medio de Chus en el dieciséis de juego. Sin embargo, poco le duro la alegría a los visitantes ya que el pichichi del cuadro andaluz, Carlitos, apareció a dos del descanso para poner las tablas en el marcador antes del descanso.

A los quince segundos de la reanudación, Alan Brandi materializó la primera ocasión de los andaluces en la primera mitad. El Campeón del Mundo con Argentina recibió el balón en la posición de pívot y a la media vuelta superó a Alberto para colocar a su equipo por delante por primera vez en el choque.

Campoy buscó aumentar la renta en el electrónico con un disparo a bocajarro que acabó deteniendo Alberto in extremis en unos segundos veinte minutos marcados por pocas ocasiones de peligro en ambas porterías. A uno para llegar a los treinta de juego, Carlitos volvió a ver puerta tras una buena jugada de estrategia que acabó con un tremendo zurdazo del 10 de Jaén Paraíso Interior.

Un minuto más tarde, en el treinta, Dani Martín puso el cuarto en el electrónico tras una rápida contra comandada por Alan Brandi. Ya en la recta final del partido, con Naturpellet Segovia volcado con portero-jugador, Ramon vio puerta al aprovechar una pérdida del balón de los visitantes cuando actuaban de cinco.

