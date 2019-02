Se escapó (27-27)

El Balonmano Zamora MMT Seguros no ha podido cerrar una victoria frente a Villa de Aranda (27-27), pese a ir por delante durante buena parte del encuentro, si bien las ventajas nunca pasaron de 4 goles (19-15).

Tras una primera mitad con alternativas mínimas en el marcador, se llegó con un 16-14, que se amplió en el inicio de la segunda. Pero tras esa renta, el equipo se cegó en ataque varios minutos, hasta el punto de que los arandinos llegaron a ponerse por delante (19-20). De ahí al final, como había ocurrido en la primera mitad, fue un cara a cara en el que la moneda pudo caer de cualquier lado.

En todo caso, parecía que los de Leo Álvarez podrían llevarse la victoria, al entrar en el último minuto con ventaja (27-26). Tiempo Muerto de Aranda, y gol de penalti para empatar a falta de 20 segundos. Tiempo Muerto de BM Zamora, pero no se logró ese gol que habría supuesto una victoria y afianzarse en la zona de play-off. Octavio intentó el imposible ante la barrera, con el marcador a cero (ver foto) , pero el balón no entró. Fue la última decisión de unos árbitros cuya actuación no convenció ni a unos ni a otros.

Octavio y Sebas Ceballos volvieron a ser los máximos anotadores, con 7 goles, secundándoles Dalmau con 3, y Guille y Cubillas con 2.

Fue día de homenajes. Antes del partido, a la que fue canterana del BM Zamora María Prieto O´Mullony, internacional absoluta con España, y medallista en los Juegos del Mediterraneo, y en el descanso, a la cantera, con la tradicional "foto de familia" con los integrantes de todos los equipos del Balonmano Zamora.