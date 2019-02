El portavoz del PP en Villablino deja la política con respaldo a la gestión de Rivas

El concejal del Partido Popular de Laciana, Ludario Álvarez deja la actividad política, tanto como portavoz de este grupo, como concejal del ayuntamiento de Villablino, deseándole al actual alcalde del municipio, Mario Rivas que siga como regidor del consistorio en la próxima legislatura, y es que para Álvarez «Rivas necesita gente que trabaje día a día con él y si consigue formar un grupo de gente válida no descarto que su gestión pueda ser la más adecuada». Cree que Rivas le ha dado un giro al ayuntamiento en esta legislatura “gracias a su talante” y “solo hay que ver la implicación que tanto Diputación Provincial de León como la Junta de Castilla y León tienen con el consistorio”

Respecto a los motivos para dejar sus puestos señala que «no quiero estar en un partido que no me representa y ni siquiera creo lo vaya a votar» Y es que no se ha sentido arropado por esta formación política ni a nivel local ni a nivel comarcal. Y afirma que ha llegado el momento dedicarse a sus proyectos personales, y a su familia, «se lo merece, les que quitado mucho tiempo». Además considera que ocho años dedicado a la política son suficientes, cuatro como concejal en la anterior legislatura y cuatro como portavoz en la actual. A pesar de todo, hace una valoración positiva y considera que se va con el trabajo hecho, a excepción del proyecto Senderos de Laciana, siendo una serie de rutas por la comarca que no vio la luz.

En su momento, Álvarez se unió al Partido Popular porque le ofrecieron la oportunidad de representar a los vecinos de Villablino pero reconoce que las siglas es lo de menos, ya que “Nunca he estado afiliado a ningún partido, yo creo en las personas, no en los partidos”, matizó.

Para terminar, el concejal afirmó que dentro del partido se barajan dos nombres como posibles candidatos a la alcaldía de Villablino, deseandole suerte a la persona que vaya a representar este partido político y le aconsejo que trabaje por los vecinos de la comarca y no por las siglas políticas.