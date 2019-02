Cambio de última hora en la funciones de Cuartos de Final

En una reunión de urgencia del Patronato del COAC se ha decidido que los coros de adultos abran las sesiones de Cuartos de Final del COAC 2019 para que su montaje no se realice dentro del tiempo de la sesión, sino con anterioridad a ella.

De este modo, las agrupaciones de la cantera actuarán en segundo lugar y no abriendo función como hasta el momento. Fuentes cercanas al Patronato aseguran a Radio Cádiz que se reservan el derecho a modificar el orden de actuación de los grupos canteranos, ya que no ellos no están en Concurso, sino que son agrupaciones invitadas. Así, el propio Patronato decidirá en qué posición actúan en función de necesidades y en connivencia con el resto de agrupaciones de la función.

Además, desde el Patronato anuncian que en la última función de Cuartos, actuarán los dos cuartetos premiados con el primer premio con 10 minutos cada uno, como el resto de las agrupaciones. Un hecho que ha producido un aluvión de felicitaciones a los miembros del Jurado de la Cantera, ya que han premiado a los dos cuartetos por igual, a sabiendas del interés formativo que tiene estas cateogrías, más allá del premio que se consiga.

Por otro lado, desde bien temprano componentes, aficionados y autores han manifestado en las redes sociales su rechazo a que las retransmisiones de la RTVA no comiencen en directo a la misma hora de las funciones.

En este sentido, la entidad regional ha hecho público que dará inicio a las 20.20 horas, veinte minutos más tarde del comienzo de la sesión. Según fuentes consultadas por Radio Cádiz, esto puede provocar un incumplimiento de contrato si no se retransmiten las sesiones de manera íntegra.