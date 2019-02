"El equipo va a más, siempre da la cara"

Nene Montero, entrenador del Xerez CD, acabó el encuentro ante La UD Los Barrios “muy satisfecho” con el sacrificio de su equipo en un partido “tan difícil”, aunque no ocultó su malestar con Amín, que se auto expulsó cuando aún quedaba más de media hora para acabar el encuentro.

El malagueño recordó que el rival con el que se midieron en La Granja, “ha perdido sólo un partido de los últimos veintitrés y llevaba catorce jornadas sin perder. La primera parte no me gustó nada, tiramos poco a puerta con el viento a favor y entré al descanso muy enfado, como nunca lo había hecho, hasta me quedé afónico. Podemos ser mejores o peores pero damos la cara siempre y al máximo. Ya dije que nos íbamos a dejar el alma en los partidos que restan y es lo que hemos hecho”.

Sobre la acción de Amín, el entrenador xerecista trató se mostrarse sereno, “prefiero callarme y tranquilizarme, todos sabéis lo impulsivo que soy. Lo tengo que hablar con él a nivel interno, esa acción es grave, nos pudo costar el partido”.

Lo que más le gustó de su equipo fue “la capacidad de sacrificio que hemos tenido, hemos planteado el encuentro para ganar y todos los cambios fueron encaminados para conseguir ese objetivo. Hasta con un jugador menos arriesgamos, nos fuimos al ataque y llegó esa suerte o yo lo llamaría acierto de hacer el gol. El equipo va a más, físicamente anda bien, a pesar de los problemas de entrenamientos que seguimos teniendo”.