400 años para la primera historia publicada del Cristo de la Misericordia

El Ayuntamiento de Jódar ha editado un libro titulado "Historia del Santísimo Cristo de la Misericordia. La devoción al copatrono de Jódar a través de los siglos", una obra de Ildefonso Alcalá Moreno, cronista oficial de Jódar.

El propio Ildefonso Alcalá adelantaba ante nuestros micrófonos, en nuestro programa ‘Hoy por Hoy Jódar’, “…Se trata un libro extenso, porque se trata de la principal devoción, y la principal imagen de nuestra ciudad. Tiene 624 páginas y más de 45º fotografías y documentos, desde el año 1.523 hasta nuestros días. He intentado, a través de los cuatro grandes capítulos, que abarca, todas las fuentes documentales que se conservan en archivos, tanto locales como nacionales. Fue en 1.543 el primer documento que he hallado, y la Hermandad, como tal, se fundó en el año 1.545… Este libro se ha editado se va a presentar en torno a una fecha importantísima, para la historia del Santo Cristo, el próximo 20 de febrero se cumplen 400 años en los que un documento dice que existía la imagen del Santo Cristo En el año 1.619 hay un testamento de una señora, que dice que deja una serie de misas, a su fallecimiento, a la imagen del Santo Cristo de Santa Isabel, que es como se llamaba antes el Cristo de la Misericordia…”.

La presentación tenía lugar en el salón de actos del centro parroquial "Stmo. Cristo de la Misericordia", que se quedaba pequeño, abarrotado por el público asistente. Contaba con la presencia e intervenciones del alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, Francisco Juan Martínez Rojas, autor del prólogo y vicario general de la diócesis, Pablo Luis Armero, párroco de la Asunción y el propio autor, Ildefonso Alcalá Moreno. Se han editado mil ejemplares que se van a distribuir a través de la Hermandad, por un donativo de 15 €uros.

El acto lo abría el párroco de la Asunción, Pablo Luis Armero, agradeciendo, al alcalde, José Luis Hidalgo, la publicación del libro desde el Ayuntamiento de Jódar, “… Esta deferencia y este gesto de cariño al Señor de la Misericordia, promoviendo y costeando la edición de este libro, que para nosotros es importantísimo. Es para nosotros un motivo de mucha alegría, el que hoy se presente esta obra, una obra deseada y proyectada cuando al Señor de la Misericordia se le distinguió con título honorario de Alcalde Perpetuo, es algo que ha ido gestándose con dificultades, pero con mucha ilusión, al final es una grata realidad. El libro lo que significa es, no solamente una obra editorial que contiene bastante patrimonio documental, sino que también es un signo, patente, del amor, de la devoción, que a lo largo de muchos años, de siglos, ha tenido la imagen del Señor de la Misericordia para este pueblo, cristiano, de Jódar. Nos honramos de tener en nuestra biblioteca este libro. Agradecemos, de todo corazón, al autor y a todos los que han colaborado, con el autor, y han ayudado a su gestación…”.

A continuación, intervenía Francisco Juan Martínez Rojas, Vicario General de la Diócesis de Jaén y autor del prólogo del libro, “…Aquí quién tiene que hablar es el autor, ya ha hablado y mucho… Aquí hay documentos, muchas horas de trabajo. Hay una incansable búsqueda de datos sobre la devoción, historia, hay historia rescatada, recuperada… Pero al final, este libro es consecuencia del amor, del amor de Jesucristo, por este pueblo… Jesús ha querido hacerse presente en la historia de Jódar. Hay mucho amor de los galdurienses/as, a lo largo de los siglos… Hay mucho amor del autor, Ildefonso, por la historia bien hecha, un amor que queda acreditado por este libro y por otras muchas publicaciones, que Ildefonso cuenta en su rico currículo, y que lo acreditan como uno de los historiadores, y uno de los cronistas más afamados de nuestra provincia. Y hay mucho amor, de él, también, no solo al rigor científico, a la expresión, porque no solamente hay que saber datos, hay que saber exponerlo, también, al bien decir, es experto en escribirlas bien, pero hay, también, mucho amor a su pueblo…”.

El autor, Ildefonso Alcalá Moreno, hacía un breve resumen de la publicación, haciendo un agradecimiento expreso al alcalde, por hacerla posible, “… No quiero iniciar mi intervención sin dar las gracias a una persona, que ha sido la única que ha hecho posible que este libro este en sus manos, me refiero al alcalde de esta ciudad, D. José Luis Hidalgo García. Mi agradecimiento, igualmente, al Ilustrísimo ayuntamiento de Jódar por su edición, que continua su colección de temas históricos de Jódar, llamada ‘Vivir en Jódar, en la que he colaborado con dos libros más. Este proyecto me fue propuesto por el señor alcalde y por él, entonces, Hermano Mayor, José María Beltrán, autor del epílogo, como clausura de los actos, históricos, de nombramiento de Alcalde Perpetuo y Escudo de Oro de la Ciudad al Santo Cristo. A él he dedicado, con intensidad, los últimos cuatro años de mi vida, para poner en orden, secuenciada, los treinta años que lleva de investigación. El largo camino recorrido, casi como un vía crucis, solo ha servido para mejorar, concienzudamente, la obra y también para crecer como persona. Esta obra, como todas las que he realizado, la he hecho por amor a mi pueblo, sin beneficio alguno, solo me conformo con la gracia del Santo Cristo y el cariño de vosotras y vosotros. Espero que sus frutos sean los de enriquecer vuestro conocimiento, agradecer, al Santo Cristo, su protección a esta ciudad y colaborar en los proyectos de su hermandad. Lo he dedicado a mi madre, porque ella me inculco al Señor desde la niñez, al que, los que vivimos por este barrio, llamamos, cariñosamente, nuestro vecino más ilustre. Ha sido un trabajo difícil, dada la dispersión de las fuentes documentales y escasa bibliografía con la que se contaba. Sin embargo, por hallazgos en diversos archivos nacionales, se ha podido estudiar y analizar etapas muy antiguas y periodos, de los que, hasta la fecha, se carecía de total información. En efecto, Jódar era la única de las ciudades importantes de la Diócesis de Jaén, que carecía de este tipo de publicación, a pesar de ser una de las devociones más señeras de la provincia, careciendo de un soporte documental sólido, parejo con su veneración. Este libro no solo es un trabajo más de investigación rigurosa y con metodología científica, sino un libro devocional y vivencial, que le da todo el sentido, lo que personifica la fe de un pueblo durante siglos…”.

El propio Ildefonso Alcalá daba la palabra al alcalde de Jódar, “Alma de este publicación”, al que este respondía, “No Ildefonso, el alma, el corazón y todo los has sido tú… Es obvio que, aparte de ser una obra basada en la devoción, tiene una dosis, importantísima, de horas y horas trabajando, que quedan más que de manifiesto… Estamos presentando este libro casi en vísperas del cumplimiento del primer centenario del otorgamiento, a Jódar, del título de ciudad… Momento histórico importante la presentación de este libro y hablar, también, de esta Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia, que lleva viva desde 1.545, siendo parte imprescindible de nuestra historia. Una publicación, de este tipo, es un esfuerzo para nuestro ayuntamiento, siempre estamos a ver de dónde sacamos un euro más. Ojalá que pudiera decir lo contrario, pero es cierto que es un esfuerzo, pero que esfuerzo más bonito, no se me ocurre nada que merezca más la pena. A Ildefonso, decirle que se lo ha trabajado. Este es otro momento histórico, más, para Jódar. Y que tengas la enorme satisfacción de que este libro va a ser guardado, como reliquia, me atrevería a más, que pasará de padres a hijos…”. A continuación, Hidalgo se hacía eco de su propio saluda incluido en la propia publicación.

Finalizaba el acto con la actuación de la coral "Stmo. Cristo de la Misericordia" dirigida por Francisco Sevilla.

Contenido de la publicación

Las páginas iniciales están dedicadas a distintos saludas, presentación, prólogo e introducción general:

Saluda del Obispo de la Diócesis, Amadeo Rodríguez Magro.

Saluda del Alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo.

Saluda del Capellán del Santo Cristo, Pablo Luis armero García.

Presentación de la Hermana Mayor, Rosario Vílchez Manjón.

Prólogo de Francisco Juan Martínez Rojas.

Introducción general del propio autor.

El libro se divide en siete capítulos:

Capitulo I. La dedicación al Santísimo Cristo de la Misericordia, Padre y Copatrono de Jódar, que a su vez se divide en cinco partes:

1.- El Santísimo Cristo de la Misericordia: Su invención y advocación

2.- Milagros, promesas y exvotos. La difusión de su fervor a través de las rogativas

3.- Las fiestas y cultos al Santo Cristo de la Misericordia. El agradecimiento anual del pueblo

4.- En Santísimo Cristo de la Misericordia, de principal tutelar de la Villa a copatrono de Jódar. Alcalde Perpetuo de la ciudad y Escudo de Oro

5.- El Papa Pío VI concede indulgencias al Señor de la Misericordia y el título de altar privilegiado. El Santo Cristo en el Año Jubilar de la Misericordia de la Diócesis de Jaén

Capítulo II. El fervor institucionalizado: La Hermandad, dividido en dos partes:

1.- El precedente fundacional. La iglesia, convento y hospital de Santa Isabel. La abadesa Juana García y su agregación a la Basílica de San Juan de Letrán de Roma

2.-La Hermandad del Santo Cristo de la Misericordia y su obra pía

Capítulo III. El patrimonio histórico y artístico de la hermandad a lo largo de la historia, dividido en cinco partes:

1.- El Santuario del Santo Cristo de la Misericordia

2.- La imagen del Santo Cristo de la Misericordia

3.- Las señas de identidad. De la iconografía y culto al Santo Cristo, sus enseres procesionales

4.- Los poetas y el Santo Cristo de la Misericordia

5.- La música de capilla y procesional en torno al Cristo de la Misericordia

Capítulo IV. Cofrades devotos del Señor de la Misericordia, dividido en once partes:

1.- La devoción de la Familia Blanco al Santo Cristo. Del conocimiento de la historia a la donación de un valioso patrimonio

2.- El Canónigo Domingo Arroquia Mengíbar, un gran devoto del Señor de la Misericordia e instaurador de la procesión del 3 de mayo

3.- Siervos del Señor de la Misericordia camino de los altares

4.- El general Miguel Fresneda Mengíbar y su devoción al Santo Cristo. La donación de su corona y potencias y del primer retablo mayor de la postguerra. Andrés Mengíbar Fresneda y familia, donantes del actual retablo mayor

5.- El canónico magistral Antonio Ferreiro López, predicador y capellán de honor del Santo Cristo

6.- Los párrocos Antonio Cuadros Romero y Manuel Agudo Jimena, cofrade de honor de la Hermandad. De la reorganización de la Hermandad a la restauración de la ermita

7.- El cronista oficial de la ciudad, Narciso Mesa Fernández, su devoción al Santo Cristo de la Misericordia y la institución de los reconocimientos ‘Capachos de Plata’

8.- La familia Serrano-Gámez

9.- Mateo Serrano Mengíbar y los tradicionales ¡Vivas al Señor!

10.- Pilar García Mesa, Cofrade de Honor del Señor de la Misericordia. Los mayordomos, camareras y servidores del Señor

11.- Los fieles devotos del Señor de la Misericordia. Un milagroso hecho: La niña milagro

Capítulo V. Anexo documental

Capítulo VI. Bibliografía

Capítulo VII. Epílogo de José María Beltrán Gómez