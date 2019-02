Rosario Segura (Somos Región): "Hay que poner en valor la huerta de Lorca"

Somos Región ha presentado este sábado a la que será su candidata a la alcaldía de Lorca en los próximos comicicios municipales del 26 de mayo, Rosario Segura, que ha estado respaldada por el presidente del partido y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre.

En el acto celebrado en el Centro Cultural 'José María Campoy', Segura ha desgranado las que serán sus principales líneas de actuación política y entre ellas ha querido destacar su apuesta decidida por el sector turístico.

"No podemos seguir dando la espalda a nuestros nueve kilómetros de costa. Actualmente ni siquiera hay viales para llegar de manera adecuada. Nosotros pondremos en valor nuestra costa y pondremos en marcha un puerto deportivo que sea capaz de dinamizar la economía para que la Cámara de Comercio, lo sea también de Navegación", ha señalado.

Además, Segura apuesta por mantener y mejorar el turismo religioso y por incentivar la puesta en marcha de alojamientos turísticos como hoteles, casas rurales o campings, "de nada sirve fomentar el turismo si no hay establecimientos suficientes en los que los turistas puedan alojarse y disfrutar de nuestro centro histórico, de nuestras playas o de nuestra sierra".

La candidata de Somos Lorca-Somos Región, también se ha referido a la situación del campo y la huerta de Lorca. "Hay que poner en valor la huerta de Lorca, aumentar sus veredas, trazar caminos que conecten unos núcleos de población con otros y mejorar las infraestructuras en las zonas rurales para evitar la despoblación y para mejorar la capacidad económica de estas zonas. Y sobre todo hay que garantizar un suministro de agua".

Ha destacado también la necesidad de que las mujeres ocupen el espacio que se merecen en las instituciones. La jurista Emilia Collado, responsable de Justicia de Somos Lorca, y que también ha intervenido en el acto, ha reclamado para la ciudad un Palacio de Justicia.

Alberto Garre ha felicitado a Segura y ha alertado a los presentes ante la deriva que está tomando la política: "No me gusta lo que está pasando en España. La polarización y radicalización de la política no es nada bueno. Cuidado con manosear tanto la Constitución porque ahora tenemos a radicales de izquierda y de derecha que vienen a cambiar y destruir nuestro sistema de convivencia", ha concluido.