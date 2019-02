Discrepancias entre vecinos y ayuntamiento por el PAI de Benimaclet

El pasado mes de diciembre, la promotora Metrovacesa presentó un proyecto para 'completar' el barrio de Benimaclet. Este proyecto está previsto para los solares situados a las afueras de este distrito delimitados por la ronda norte y al borde del barrio histórico, una zona que actualmente se encuentra en un estado degradado y con usos precario del suelo como aparcamiento, escombrera o espacio publicitario.

Esta inmobiliaria pretende construir 1.345 viviendas, de las que 404 serán de Protección Pública, en un total de 269.775 metros cuadrados de superficie, de los cuales se destinarán a usos públicos el 82%, en los que está proyectados elementos de la estructura agrícola primaria más significativos como acequias, caminos o alquerías así como huertos urbanos. Por su parte, el 18% del terreno restante se destinará a uso terciario y residencial.

Este proyecto, sin embargo, ha confrontado a vecinos y ayuntamiento con tres posturas bien diferenciadas, desde los que rechazan rotundamente esta propuestas hasta los que creen que hay que darle un uso a esos solares y que este es un buen proyecto que se puede revisar.

Carlos Marco, miembro de la Plataforma Cuidem Benimaclet, es uno de las 3.000 personas, según fuentes de la organización, que se han manifestado este domingo por las calles del barrio para pedir la paralizacón de esta PAI. Explica Marcos que está en contra por ecología, porque es una planificación obsoleta y porque destruye la naturaleza del barrio. Recuerda Marco que Benimaclet une la ciudad de Valencia con la huerta, un elemento histórico del barrio, y que si se construyen todos estos edificios, además de ahogarla se iría en contra de la política del gobierno de la NAU que dice, tanto defiende la huerta.

Además, hace cálculos y dice que llegarían de golpe a vivir a la zona unas 5.000 personas, lo que supone una quinta parte del total de habitantes (actualmente viven en Benimaclet 25.000 personas). Una barbaridad que no puede asumir el barrio, entre otros, porque faltan dotaciones. Dice que los centros de salud o los colegios ya están saturados y que esta promotora va a construir edificios pero no dotaciones y que será el consistorio el que las tenga que pagar.

En este sentido, dice que el crecimiento de una ciudad no lo puede planificar una empresa privada porque solo mira por sus intereses económicos. Así, pide la paralización de este proyecto pero para construir algo mejor. Dice Marco que hay que darle salida a esos espacios degradados pero que no de esta manera y que una buena forma sería, precisamente crear dotaciones en clave de ciudad, es decir, mirando no solo por las necesidades de Benimaclet sino también mirando por otros barrios como Orriols o El Grau.

Antonio Pérez, presidente de la Asociación de vecinos de Benimaclet explica que ellos no se han sumado a la manifestación de este domingo porque no comparten el lema "Aturem el PAI". Pérez explica que su asociación lleva 30 años luchando para que estos solares dejen de ser un estercolero y se conviertan en algo útil para los vecinos. Dice que no comparte el PAI tal y como está estructurado con las 1.345 viviendas y edificios de 30 alturas pero que este proyecto traería cosas buenas al barrio. De hecho, para Pérez con este PAI se crearían 900 aparcamientos públicos en un barrio que carece de zona para aparcar, se construiría un gran parque...

Pérez asegura que quieren un PAI pero que sea sostenible y razonable con la zona y por eso se van a reunir el próximo 26 con el alcalde y los actores implicados para presentar el proyecto que quieren los vecinos. Para Pérez, entre que la zona sea un estercolero o que se cree este PAI, prefiere el PAI pero exige que se reduzca la altura de los edificios y los niveles de edificabilidad.

Y desde el ayuntamiento, Vicent Sarrià, el concejal de urbanismo, recuerda que el suelo donde se ha proyectado el PAI es suelo urbanizable desde 1988 pero que por diversos problemas, entre ellos judiciales, nunca se llegó a construir y que este gobierno se comprometió a revisarlo escuchando las propuestas de los vecinos. En este sentido, recuerda que esta propuesta ha nacido después de un proceso participativo en el que se han tenido en cuenta las opiniones de los vecinos, entre ellas las zonas verdes o los huertos urbanos.

Con respecto a las discrepancias de los vecinos, para Sarrià es normal que no haya consenso pero dice que muchas de las propuestas y alegatos que piden desde Cuidem Benimaclet no son ciertas. Así, recuerda que su gobierno siempre ha defendido y defenderá el campo y una de las formas de defenderlo es construir únicamente en suelo que ya está catalogado como urbanizable. Además, dice que la ciudad tiene pocos espacios disponibles para seguir creciendo y uno de estos espacios está en Benimaclet.