Acció Cultural pide al gobierno valenciano que se reabran las emisiones de TV3 en la Comunitat

El 17 de febrero de 2011, hace ocho años, se cerraron los últimos repetidores que emitían TV3 en la Comunitat Valenciana y con motivo de este aniversario, Acció cultural del País Valenciá recuerda que el cierre fue producto de una acción ilegal del gobierno valenciano del PP. Tal y como el Tribunal Supremo falló, el gobierno valenciano no tenía potestad legal para cerrar las emisiones de TV3 en la Comunitat. Así, recuerda Acció Cultural que ganó todas las sentencias y que los tribunales siempre les han dado la razón. Esta asociación asegura que la calidad democrática de este país es tal que es posible un gobierno incumpla la ley sin consecuencias y que tener la razón legal no sirva para nada. Porque la verdad, dice, es que, ocho años después, un hecho ilegal no se ha revertido.

Acció Cultural explica que no puede reabrir sus repetidores porque los equipos están obsoletos. Los equipos que permiten la recepción y emisión de la señal de TV3 han estado cerrados y precintados durante los ocho años. Se trata de equipos de alta tecnología que, pasados estos ocho años, a día de hoy están obsoletos y comprar equipos nuevos significa una inversión que no pueden asumir ni tampoco creen que tenga sentido en este momento. Ahora hay que esperar que se cumpla la ley y por tanto se ejecute la reciprocidad de las emisiones de TV3 y À Punt.

Denuncian que el actual gobierno valenciano ha mantenido la censura impuesta por el PP. El gobierno de Puig y Oltra no ha revertido un acto ilegal cometido por el anterior ejecutivo valenciano ni ha ejecutado un acuerdo de las cortes valenciana que aprobaron en sesión parlamentaria la reciprocidad de TV3 y RTVV, siendo presidente Alberto Fabra. Al inicio de la legislatura, la razón que se daba era que había que esperar a la apertura de la nueva radio y televisión valenciana para ejecutar la reciprocidad, pero ya hace meses de esa apertura y seguimos esperando que se deje atrás la censura.

En definitiva, Acció Cultural pide al gobierno valenciano la ejecución de la reciprocidad de TV3 y À Punt 8 años después y solo reclama el cumplimiento de la ley, el respecto a las sentencias del Tribunal Supremo y a los acuerdos de las Cortes Valencianas.