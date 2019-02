Emilio Berzosa: "Un resultado de un equipo no puede ser la excusa para el todo vale"

Emilio Berzosa ha pedido salir al paso de las críticas por el mal estado del terreno de juego en El Montecillo en el partido que la Arandina disputó este domingo frente al Burgos Promesas (2-2). El concejal de deportes ha querido concretar quién fue el responsable de encharcar el campo y ha denunciado las formas en el trato hacia el empleado municipal, "situación que ya es reiterativa".

El edil del equipo de gobierno ha expresado que "el campo no está bien porque tiene muchos años pero, si la Arandina quiere con estas actitudes que el campo se pueda estropear, pues al final lo va a conseguir".

La situación del domingo es que "es el entrenador de la Arandina el que solicita que se riegue, que se encharque literalmente el campo porque, parace ser, que a él le gusta que se juegue así. He hablado con el responsable de las instalaciones, he hablado con el empleado encargado de abrir el domingo y he realizado la consulta de quién había mandado regar el campo. Efectivamente antes del partido, y durante el descanso, la orden la dio el entrenador de la Arandina".

Emilio Berzosa asegura que "el empleado municipal va en contra de una orden que se dio hace unos meses por la que, si no hay una orden de un técnico superior para regar, independientemente de lo que diga la Arandina, el campo no se riega. Parece ser que, la manera en que lo dice esa persona, al empleado lo acongojó, por dedirlo así".

Al margen de las distintas situaciones que se han dado con el entrenador de la Arandina, Emilio Berzosa advierte a la Arandina que "hemos mantenido varias reuniones con el club sobre esto y no puede ser que se incumpla. Me parece muy bien, y ojalá consigamos ascender, pero un resultado de un equipo no puede ser la excusa para el todo vale".

No es la primera vez que en el Ayuntamiento se aborda el trato con el que Javier Álvarez de los Mozos se dirige a los trabajadores municipales. Recientemente se convocó una junta de portavoces en la que algunos concejales manifestaron ser conocedores de lo que estaba ocurriendo, razón por la que se acordó comunicar a la Arandina que no se consentirían situaciones de falta de respeto a los empleados municipales.