Pogwear, ganador del 8º Startup Weekend Burgos

Pogwear, un dispositivo que almacena la energía que producimos al andar para cargar dispositivos móviles, ha sido el proyecto ganador de la octava edición de Startup Weekend Burgos. Así lo ha decidido el jurado formado por Guillermo Alonso, director del centro de innovación La Fábrica de Inventos; Francisco Martín, CEO de la plataforma comunidad emprendedora Territorio Emprendimiento y Francisco Javier Villar, profesor de la Universidad de Burgos y organizador de Burgos Social Startup. Esta idea ha recibido también el premio especial del público, decisión tomada por los 50 emprendedores que han participado en el programa Startup Weekend celebrado en la Universidad de Burgos. Una cita que este fin de semana ha tenido lugar en 12 ciudades de todo el mundo, entre ellas la de Burgos que ha sido la cuarta con mayor participación.

Los ganadores reciben como premio, a través de la Universidad de Burgos, una estancia de 6 meses en el Vivero de Empresas de la Universidad y asistencia gratuita a uno de los talleres formativos en el FabLab Burgos. La Fundación Caja de Burgos les proporcionará acceso directo a su Programa Emprendedores. Valora Asociados les ofrecerá un servicio de asesoría integral y Startup Burgos dará a los emprendedores del proyecto ganador apoyo y asesoramiento durante un año a través de su programa Mastermind Burgos.

Sipreal, un sistema para la prevención de avalanchas en la nieve ha sido la startup que ha quedado en segundo lugar. Down Goes Up, un juego de realidad virtual para que los niños, mientras se divierten aprendan a reconocer los síntomas de la depresión y a regular las emociones, fue escogido tercero, y también han recibido este premio de acceso al programa Mastermind Burgos y al Programa Emprendedores de la Fundación Caja de Burgos. Paramizzi, una aplicación que pone en contacto a fotógrafos profesionales con usuarios que buscan a alguien que les haga una buena foto, ha recibido el premio que concede bet4gamers. Desde esta startup han considerado que es el proyecto con más potencial para ser escalable a corto plazo y para ello recibirán ayuda tecnológica de bet4gamers.