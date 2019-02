Es momento para hacer balance por parte del conjunto aurinegro de lo que ha sido su participación en la Copa del Rey finalizada este pasado domingo en Madrid. A tal efecto, el director deportivo del Iberostar Tenerife Aniano Cabrera valoró el trabajo de la primera plantilla como “un buen papel el que hemos realizado en esta competición con un crecimiento de los doce jugadores que han aportado, demostrando una vez más que somos un club que está creciendo y que quiere seguir en la misma dinámica conforme vayan pasando las temporadas”.

No quiso pasar página el gerente del conjunto aurinegro sobre la labor arbitral al comentar que “todos cometemos errores y los que tienen que trabajar en ese apartado, que trabajen. Es verdad que ese balón que roba Brussino no es falta y que podíamos habernos puesto a dos puntos del rival y nos habrímaos metido más en el partido. No vamos a mandar videos ni correos y es el señor Paco Monjas quien debe actuar al respecto. Si creen que nos hemos equivocado, que nos llamen y nos lo digan pues aceptaremos lo que nos digan. En caliente, creo que hemos sido perjudicados”, reconoció Cabrera.

Sobre la posibilidad de reforzar al plantel por la baja de Thad McFadden, Cabrera considera que “estos jugadores de momento lo están haciendo bien y no creo que fuera algo necesario salvo que pueda caer alguno lesionado. De todos modos, estamos siempre atentos al mercado por lo que pueda surgir y si existiera algo interesante podríamos valorarlo”, sentenció.