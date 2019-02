El viernes a las 9 de la mañana, en los pasillos del Hotel Mencey, unas 40 personas nos apiñábamos alrededor del altavoz del set de la SER. Todos pendientes de que Pedro Sánchez anunciase la fecha en la que se decidiría el futuro de España...

Fue una espera intensa, eléctrica, cargada de ese algo indefinible qué caracteriza a los momentos históricos... Todos paralizados delante del altavoz... La vida puesta en pausa hasta conocer el día y el mes... Conscientes de cuántas cosas dependen de esa fecha...

Para nuestro equipo, además, estaba la carga emocional de sentir que era la radio, nuestro medio, hacia el que todos se volvían cuando la necesidad de saber era inmediata... Como antes, como siempre, en directo...

... El 28 de abril... Las cuatro palabras de las que estábamos pendientes rompieron el hechizo... Y abrieron la puerta a un amasijo de sentimientos. Emoción, nervios, impaciencia, premura...

Y sobre todo, inquietud. Por saber si los ciudadanos de este país estaremos a la altura del reto que tenemos delante... Si seremos capaces de sobreponernos al desencanto que nos han dejado estos años de sufrimiento y entender que nos la jugamos.

Que no basta con quejarnos y lamentarnos, que la situación es la que es. Que puede que no sea buena, que sin duda no lo es. Pero que es la tenemos y que alguien va estar al frente de ella después del 28 de abril. Alguien que habremos puesto nosotros, votando, o que alguien habrá puesto por nosotros, si no votamos... Hemos de ser parte activa o sufridores pasivos.

Ya hemos probado a enfurruñarnos y a cruzarnos de brazos diciendo que son todos iguales. Y ya deberíamos saber que no lo son... seamos un país adulto. Esta vez, tomémonoslo en serio. Votemos