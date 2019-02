Comienzan las campañas

Amarrémonos los machos y tomemos relajantes, comienza una campaña electoral que nos llevará hasta las puertas del verano.

Porque aunque no lo crean, lo ocurrido hasta ahora era un calentamiento. Ese ambiente de odio, de insultos, de ataques personales, de descalificaciones, de zafiedad, de mentiras que se han oído por boca de los líderes de la derecha, eran pecata minuta comparado con lo que nos espera. Ahora van en serio. La derecha es así, insultona y brabucona de taberna, como ayer se demostró con el Ministro de Fomento en un bar de Mérida. Yo mismo he pasado por circunstancias parecidas.

Hagamos el esfuerzo de fijarnos en lo que nos jugamos en las próximas elecciones. Nos harán creer que lo más importante que está en juego es la unidad de España, pero es mentira, no los crean. Nos quieren distraer y ocultarnos lo que piensan hacer con el problema del paro, la precariedad laboral, los salarios basura, si van a mejorar el sistema sanitario, la educación y las becas, si van a mantener el sistema de pensiones o las van a privatizar, si van a continuar recortando el sistema de libertades con más leyes mordaza. Cosas así que afectan a nuestra vida cotidiana y nos preocupan de verdad. Es nuestro momento, no nos dejemos engañar por el vocerío. La unidad de España no corre peligro, lo demás, si gobiernan, sí.

¡Ah! Y no nos creamos su programa electoral, ya nos han dicho que si gobiernan no lo van a aplicar, porque eso es una forma de hablar.