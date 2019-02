La policía local se suma al sistema VIOGEN contra la violencia machista

La Policía Local de A Coruña se ha unido al sistema VIOGEN. Una fórmula puesta en marcha por el Ministerio del Interior por la que, a través un algoritmo, se extrae la probabilidad de homicidio de las víctimas de violencia de género.

En concreto, es "una nueva escala de predicción de homicidio", que combina la base de datos del Sistema Viogen con once indicadores clave, preguntas a la víctima que por demasiado simples o básicas no se estaban haciendo. Ello genera "una alarma" de riesgo. Una alerta que va a saltar aunque la mujer quiera rebajar el nivel, aunque los cuerpos policiales en el momento no deduzcan que hay riesgo. Los indicadores no se conocen porque corresponden a información confidencial.