Pablo García sugiere que el cierre de la Circunvalación, la ampliación de Sierra Nevada y el teleférico no se harán a cualquier precio

La Junta anuncia el máximo consenso posible para los proyectos del teleférico a Sierra Nevada, la ampliación del dominio esquiable de la estación de esquí y el cierre del anillo de la Circunvalación.

El delegado del Gobierno Pablo García ha asegurado este lunes en 'Hoy por Hoy Granada' que los proyectos se estudiarán atendiendo a todos los condicionantes que puedan presentarse, principalmente los medioambientales, aunque ha asegurado que hay que poner sobre la mesa medidas alternativas a la actual situación de parón tanto en la movilidad del Área Metropolitana como de anquilosamiento de la estación de esquí.

El nuevo delegado de la Junta en Granada ha dejado entrever en la entrevista que estos grandes proyectos no se harán a cualquier precio y que su elevado presupuesto o las problemas medioambientales podrían frenarlos al final. Pero eso no es óbice, ha dicho, para no estudiarlos, no impulsarlos y, en su caso, no solventar el problema con la mejor medida posible.

Pablo García ha prometido el máximo consenso posible para este y otros asuntos. Sobre la movilidad en el Área Metropolitana, ha prometido estudiar la ampliación del metro y anuncia que pondrán en marcha los proyectos de carreteras para unir las dos circunvalaciones que el PSOE nunca impulsó. El delegado del Gobierno andaluz ha asegurado que se abre una nueva etapa para las infraestructuras de Granada.