Una guía para usar el lenguaje y la imagen de forma adecuada

Hoy se ha presentado la nueva 'Guía para un uso igualitario del lenguaje y de la imagen en la Diputación de Huelva', escrita por la doctora en Filología Hispánica Susana Guerrero, que incluye como novedad la inclusión del lenguaje de la imagen, para que el lenguaje inclusivo sea "realmente efectivo". Se trata de un proyecto impulsado por la institución provincial que hoy ha celebrado sendos talleres sobre lenguaje inclusivo dirigido a jefes de departamentos y a periodistas.

La autora de la guía ha recalcado en rueda de prensa, que "de nada vale el lenguaje inclusivo si va unido a una imagen que no lo es", por lo que "hemos visto importante incluir imágenes igualitarias" en la guía de la edición de 2019, que no aparece con anterioridad. Autora también de la guía de Diputación de 2006, Guerrero ha explicado que se han incorporado al nuevo documento las leyes andaluzas para la promoción de la igualdad de género, las recomendaciones de la Real Academia Española al respecto y todas las cuestiones relativas a la imagen no sexista, ya que, según ha precisado, la importancia de ésta es similar a la del lenguaje.

Susana Guerrero, que ha señalado que el principal objetivo de la guía es ayuda a cumplir con la legislación vigente y, sobre todo, convencer a las personas aún no persuadidas de la importancia del uso del lenguaje inclusivo, ha destacado que se trata de un "trabajo colaborativo", ya que la guía recoge las sugerencias del propio alumnado asistente a un taller organizado el año pasado por Diputación e impartido por ella misma.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ha asegurado que la administración lleva muchos años comprometida con el uso igualitario del lenguaje, como demuestra su anterior guía del año 2006, titulada 'Guía para un uso igualitario del lenguaje administrativo'.