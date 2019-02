Entrenamientos oficiales de Moto 2 y Moto 3 esta semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto

El Circuito de Jerez Ángel Nieto como viene siendo habitual en su ya larga trayectoria, se convierte durante el período invernal en banco de pruebas para una amplia variedad de categorías del mundo del motor tanto si hablamos de motociclismo, como de automovilismo.

Si nos ceñimos al motociclismo, esta misma semana el trazado jerezano se prepara para recibir los primeros entrenamientos oficiales de pre temporada para las categorías mundialistas de Moto2 y Moto3, en unos test que comenzarán este próximo miércoles para concluir el viernes.

Está prevista la presencia de ambas clases al completo (29 pilotos en Moto3 y 32 en Moto2) con el objetivo principal de seguir trabajando en las motocicletas de cara al comienzo, cada vez más cercano, de la temporada de carreras. Ambas clases, ya tuvieron la semana anterior en estas mismas instalaciones una toma de contacto previa en la que los pilotos participantes –alrededor de 30- tuvieron ocasión de testar y tomar referencias de la nueva capa asfáltica de la que quedaron gratamente satisfechos, no en vano, los registros marcados en la clase de Moto2 estuvieron por debajo de las mejores referencias de la categoría por lo que será uno de los puntos de interés de estos test en los que también será interesante comprobar las evoluciones de los pilotos españoles en ambas clases, siendo de especial seguimiento para los aficionados de la provincia, la presencia en Moto3 del piloto conileño Marcos Ramírez, esta temporada en las filas del Leopard Racing.

Los horarios del test durante los tres días serán de 10 a 18 horas, alternándose en pista a lo largo de la jornada ambas clases en el siguiente horario

La entrada para los aficionados será gratuita a la tribuna X-1.

La semana próxima, entrenamientos oficiales de la FIA F2

Continuando con los entrenamientos, esta vez de automovilismo, la semana próxima, para cerrar el mes, concretamente los días 26 al 28 de febrero, tendrán lugar los primeros entrenamientos de pre temporada para la denominada antesala de la Fórmula Uno, la FIA F2. Esta categoría, tiene fijada únicamente dos fechas para realizar entrenamientos conjuntos a lo largo de la pre temporada. Por un lado, abrirá la semana próxima el telón de los entrenamientos el trazado jerezano, para continuar y concluir los test del 5 al 7 de marzo en el circuito de Cataluña.