Candidatura PSOE Elecciones Municipales, combina experiencia y juventud

Diez nuevas incorporaciones, con respecto a la de 2.015, dos de ellas en posiciones de salidas, Antonio Jesús Díaz Raya y Maribel Moral Herrera, en las posiciones 3 y 4, casi todas procedentes de las JJ. SS.

Solo dos salidas, por voluntad propia, de concejales del actual equipo de gobierno, aunque no lo son como tales, puesto que se mantienen en la candidatura, como suplentes. Los concejales de servicios Municipales, Diego Germán, y Deportes y Juventud, Mariola Viedma.

Candidatura

1.- José Luis Hidalgo García,

2.- María Teresa García Gómez,

3.- Antonio Jesús Díaz Raya,

4.- Maribel del Moral Herrera,

5.- José Luis Latorre Navarrete,

6.- Vicky García Raya,

7.- Juan caballero Mengíbar,

8.- Juani Vílchez Cejudo,

9.- Diego Núñez Pastrana,

10.- Paqui Marcos Parra,

11.- Enrique Yerves Cazorla,

12.- Inmaculada Ruiz Hidalgo,

13.- José Vílchez Triguero,

14.- Paula Galiano Galiano,

15.- Gonzalo barroso Molina,

16.- M.ª Rosa Polo Cubero,

17.- Joaquín López Berja

Suplentes

1.- Mariola Viedma Oliva,

2.- Diego Germán Ruiz,

3.- Ana M.ª Jiménez Rivas,

4.- José Andrés Bonillo García,

5.- Isabel Patón Díaz.

Balance gestión

Público asistente a la asamblea / Antonio Plaza

El secretario general, actual alcalde y candidato a la reelección, José Luis Hidalgo, hacía un amplio repaso a la gestión de estas dos últimas legislaturas, destacando el clima de convivencia, tranquilidad y respeto alcanzado en este periodo, “… Es bueno recordar, porque si no recordamos, quién olvida su historia está condenado a repetirla… Esa gente fue la que estuvo gobernando Jódar. Recordad que esa crispación, no era otra cuestión que intentar asustar a la gente, para que nadie entrara en política. Esa crispación se la trasladaban al pueblo, en los bares había rencillas, encontronazos, porque ese veneno se lo metían a la gente. Lo primero que hemos hecho ha sido tenderle la mano a todo el pueblo y somos los responsables de este Jódar ejemplo de convivencia, de la tranquilidad, del respeto… Para mí lo más importante, los ladrillos están muy bien y generan empleo, lo más importante ha sido este Jódar ejemplo de convivencia, lo digo por la imagen que se traslada de nuestro pueblo. La imagen de un pueblo forma parte de la imagen de uno, que alguien va a cualquier sitio, que no tenga que aguantar un comentario despectivo, que vaya orgullosos de su pueblo… En Jódar se ha recuperado el orgullo de decir que soy de Jódar, eso es capital para toda la vida. ”.

No dejaba pasar la oportunidad de recordar y cuantificar en más de 200 las actuaciones, en obras realizadas, “… Pero si duro fue llegar a gobernar (tras el pacto de la legislatura 2007 – 2011, con gobierno de PP + IU), es una broma gobernar dejando lo que nos dejaron. Teníamos una idea de lo que habían hecho con el Ayuntamiento y con el pueblo, porque cuando tú ves que, antes de unas elecciones, deben cinco meses de nóminas de PER… Estaba muchísimo peor todavía de lo que podíamos imaginar… Esta gente arruinaron Jódar en los mejores tiempos, en los tiempos en los que había dinero para todo, con licencias de obras y de todo. Que cambio le hemos dado los socialistas a Jódar, como de la noche a la mañana, somos conscientes de que nos han pillado los malos tiempos, aún con todos los problemas que nos encontramos, hemos hecho más que nunca. Es para ponerse a temblar, pensar dos minutos, si los que arruinaron Jódar en los mejores tiempos, en los que había dinero para todo, da pánico pensar lo que hubieran hecho, con Jódar, en estos tiempos en los que ha sido necesario gestionar y trabajar. Hemos puesto más ladrillos que nunca. Es importante recordarlo, porque si no la gente comienza a pensar que eso ha estado ahí siempre, y no ha estado ahí siempre. Hemos realizado más de 200 actuaciones de las que podríamos decir serias, de obra mayor, aparte del mantenimiento diario:

- Recogida de la basura todos los días de la semana,

- Centro de atención para las personas con discapacidad,

- Centro Comarcal de Servicios Sociales,

- Alumbrado y generador de la Plaza de Toros,

- Sede de la Asociación de vecinos de Andaraje,

- Pistas de pádel, pistas de tenis,

- Torre Norte del Castillo, lo hemos convertido en uno de los monumentos más visitados de la provincia,

- Casa de la Juventud,

- Edificio para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil,

- Ampliación del cementerio,

- Hemos actuado en todos los parques y jardines: Pérez Galdós, Fátima, Barrio de la Constitución, Plaza de San Marcos, Plaza del Pilón,

- Mejora de las instalaciones de la Piscina,

- Pista de Atletismo,

- Recuperación de la Guardería Municipal,

- Entorno urbano, todo era una escombrera, parajes como ‘El Nacimiento’, ‘El Portillo’, ‘El Paso’,

- Circuito de Galgos,

- Arreglo de caminos: Picones, El Paso, La Dehesa, Camino de Úbeda, Palomares, Los Tejares, Los Abares, Cerro Nando, todo alquitranado…

- Calles: Avda. Félix Rodríguez de la Fuente, El Emigrante, Santo Cristo, Plaza del Mercado, Antonio Nieto, Colón, Antonio Cuadros, José Beltrán, Compositor Gámez Laserna, Sevilla, Cádiz, Cava Alta-Vistalegre, Tramo final Juan Martín, Pablo Iglesias, Callejón del Mercado hasta Ctra. Circunvalación, San Fernando, Juan de Mata Carriazo, Virgen de la Cabeza, Almansa, Calderón de la Barca, Plaza del Pilón, Cervantes-Vistalegre, Santa Isabel, San José, recientemente detrás del Paseo, alquitranado, Málaga, Callejón del mercado, con colectores nuevos… Ahora vamos a comenzar con la calle Méndez Núñez, Compositor Gámez Laserna, Tarifa, Altozano desde Joaquín Galván a calle Sevilla, Tiburcio Vargas, General Noriega…”.

También hacía mención Hidalgo a la gestión que ha hecho posible lo conseguido, “… Nosotros hemos tenido que comenzar, en los malos tiempos, con las trampas y las barbaridades… Hemos hecho más que nunca en los peores tiempos. Porque ponemos a nuestro pueblo encima de todo, aquí no ha habido nunca concejal o concejala que ponga horas, y se prestan a eso y trabajan así, sin horas y gestionando el euro del pueblo con mucho más miramiento que si fuera nuestro…”, ponía ejemplos de la gestión en las ferias y fiestas y los motores para el suministro de agua, “…Los socialistas nos estamos gastando, de media, 60 mil euros menos que ellos se gastaban hace 10 años. Los desastres que hacían, y no hay color de unas cosas a otras… En las barras de la verbena apañaban facturas de 5.700 euros, sin ningún tipo de detalle… Los socialistas en eso cero. Lo que hicieron con los motores de refuerzo para el suministro del agua, con el generador, en el año 2008 necesitaron de gasoil, para el generador, 84.534,87 euros, en el 2009, 202.388,04 euros, en 2010, 115.363,76 euros, en el 2011, medio año nada más, 47.972,23 euros. Los del pacto necesitaban, de media al año, 130.000 euros para el gasoil, para ese generador. ¿Sabéis lo que necesitamos nosotros? Nosotros hemos necesitado 7.000 euros, en todo el año, y ya no necesitamos ni eso, porque se han tomado medidas para que no sea necesario el generador. Lo único que tuvimos que hacer es cambiar de gasolinera… Con esa gestión, es lógico, que no hubiera dinero para pagar las nóminas de los trabajadores… Hay gente que salen a trabajar al Ayuntamiento y cobran a final de mes y piensan que eso ha sido siempre así, y no, y hay que recordarlo, cuando gobernaban los camaradas, pagaban a los cuatro y a los cinco meses…”.