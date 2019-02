El Gobierno no ve necesario poner en marcha medidas para promocionar el leonés

El Gobierno no ve necesario poner en marcha más medidas para promocionar el leonés. Es la respuesta que le ha dado el secretario de Estado de Educación al senador de Compromís Carles Mulet que ha preguntado una vez más por los planes del Ministerio para fomentar el uso de esta lengua. Alejandro Tiana se aferra a un informe de la Comisión Europea en el que, dice, no se hace ninguna recomendación respecto al leonés. Además, al no tratarse de un idioma con estatus de cooficialidad, ha recordado, el Gobierno no está obligado a traducir las páginas web oficiales al leonés o a incluir espacios en esta lengua en la televisión pública, como también reclamaba Mulet. Tiana reconoce eso sí que quizás se podría hacer más por promocionarlo, como incluirlo en el currículo educativo, pero insiste en que se trata de una competencia de la Junta y no del Ministerio

Se trata de una respuesta muy similar a la que recibió Mulet del anterior Gobierno del PP. Una vez más ha sido el senador valenciano el que se ha interesado por la promoción de la lengua leonesa e incluso se ha atrevido a intervenir de nuevo en leonés en la Cámara Alta.