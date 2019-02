Los estudiantes de la URJC, en huelga por el cierre de titulaciones en Aranjuez

Los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos han iniciado hoy una huelga que durará cinco días en protesta por el Plan de Reordenación Académica que el centro pretende aprobar este viernes en Consejo de Gobierno. Un plan que supondrá la eliminación el próximo año académico del primer curso de seis titulaciones que se imparten actualmente en el Campus de Aranjuez. Así, las titulaciones afectadas - Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Turismo, Economía, Trabajo Social y Relaciones Laborales- acabarán extinguiéndose en este campus en un plazo de cuatro años. Una decisión que, según la Universidad, se debe a una "racionalización de la oferta que no supone cerrar titulaciones, sino disminuir sus plazas" y que según los alumnos responde a un "proceso de recortes y de falta de oportunidades en la universidad pública".

La Universidad Rey Juan Carlos ofrece 81 títulos de grado repartidos en diferentes campus en Aranjuez, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y Madrid capital. En el caso de las seis titulaciones afectadas, desaparecerían de Aranjuez pero no de otros campus de la Universidad donde también se imparten. Precisamente evitar esas duplicidades es, según el vicerector de Ordenación Académica Fernando García, el argumento que ha motivado el nuevo Plan que los alumnos rechazan. Según el vicerector, "el plan pretende racionalizar la oferta adaptándose a la demanda de cada campus. En el caso de Aranjuez, hemos detectado una disminución considerable en las peticiones de plaza en estas titulaciones por lo que, para racionalizar también el gasto, hemos apostado porque se dejen de ofrecer en Aranjuez".

Por lo que la universidad reconoce el recorte de plazas, pero asegura que no supondrá un problema. "No lo es, ningún alumno va a tener menos opciones de estudiar estas titulaciones porque hasta ahora la oferta ha sido y sigue siendo mayor a la demanda", explica García. "Por ejemplo en Administración de Empresas se han ofertado este año 50 plazas en Aranjuez, y solo se han ocupado 38. En esta misma carrera se han dejado sin cubrir 80 plazas en el resto de Campus, por lo que se podrá absorver las plazas que ya no se oferten en Aranjuez". Es decir, se recortan plazas, pero hay oferta suficiente, aseguran, para dar respuesta a la demanda. Pero siempre que esta no aumente, que es la principal crítica que hacen los alumnos.

Desde el Consejo de Estudiantes, que ha convocado los cinco días de huelga, aseguran que el número de estudiantes está creciendo exponencialmente y que se trata de un plan para recortar plazas en el centro. "Una de las primeras obligaciones que debería tener el equipo rectoral debería ser pedir más dinero a la Comunidad de Madrid para que no se vulneren los derechos de los estudiantes en lugar de disminuir el número de plazas", explica Luis Ramos, delegado de Facultad y miembro del Consejo de Estudiantes. Desde el Consejo además muestran su preocupación por los alumnos que han comenzado este curso la titulación en Aranjuez "No sabemos con claridad cuál será la situación de aquellos alumnos que hoy en primero de carrera suspendan alguna asignatura, ya que no está claro que reciban docencia dado que no se impartirá el primer curso", explica Ramos, que además critica la falta de transparencia e información durante la elaboración de este Plan. Desde el vicerectorado de Ordenación Académica explican que "nos vamos a asegurar que los alumnos que están matriculados puedan finalizar sus estudios con total normalidad" por lo que "estamos trabajando para ofrecer alternativas de docencia a aquellos alumnos que tengan que recuperar una asignatura de primero, ya sea con clases para ellos o con tutorías", algo que no terminan de ver del todo claro en el Consejo de Estudiantes, que consideran que los derechos y la igualdad de oportunidades de los alumnos de este campus se verán perjudicados con el cierre paulatino de las titulaciones.

Entre las movilizaciones que el Consejo de Estudiantes ha organizado para esta semana, se encerrarán la noche del jueves en el edificio del Rectorado, previo a una concentración a la hora en la que se aprobará este plan.