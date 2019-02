La residencia se puede retrasar

El plan de viabilidad de la residencia de mayores, que se presentó la semana pasada por parte de la Alcaldesa, no llevará el ritmo que se anunció. Así lo afirma el concejal independiente, Fidel Lambás, que “no quiere engañar a los medinenses” y asegura que se tardará más de seis meses en comenzar las obras porque hay que buscar un inversor para el proyecto. Además recuerda que de las 90 plazas, 36 serán concertadas, es decir, a ellas tendrán acceso habitantes de cualquier municipio de Castilla y León. Quedarían 60 plazas como mucho para la zona de Medina y no costarán menos de 1.500 euros.

Considera que se debería haber buscado otra ubicación más tranquila que junto a las piscinas y que se debería haber gestionado mejor el proyecto. Hablando de gestión, Lambas también ha criticado la modificación presupuestaria debatida en el pleno extraordinario y que trasladará 200.000 euros de la partida de personal a la de obras. Algo que no entiende el concejal cuando hay más de 50 plazas sin cubrir en el Ayuntamiento.

Críticas de Lambás a una gestión que está convencido cambiará en las próximas elecciones aunque no tiene claro el lugar que él ocupará en las mismas. Asegura que ha tenido conversaciones con otras formaciones pero se siente muy cómodo en el partido en el que se encuentra. Además avanza que le gustaría tener más protagonismo que en este partido no puede tener por lo que considera que lo normal sería volver a la formación en la que estuvo, es decir el Partido Popular, pero no a cualquier precio, ha dicho.