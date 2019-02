El PP denunciarà a l'Ajuntament de Maó per les obres d'Hidrobal

El PP de Maó espera que el jutjat rebi tota la documentació sobre les obres executades per Hidrobal per a poder formalitzar una querella. Per ara només s’ha interposat un contenciós, però com ha assegurat la líder dels populars, Àgueda Reynés, volen una denúncia formal. "El que passa és que no ho podem fer fins que el jutjat no tingui tots els documents i ara encara falten alguns del consistori" ha manifestat Reynés.

Segons els populars hi ha devora un milió d’euros en obres executades sense justificar degudament i aquesta situació la volen solucionar.

El PP també lamenta que l’equip de govern municipal no hagi dut l’auditoria a Ple tot i que en té la obligació i que disposa del document des de fa sis mesos. Cal recordar també que el govern de Maó va manifestar divendres passat que l’auditòria justificava totes aquestes inversions fetes.