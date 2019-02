Óscar Luis de los Mozos dimite como secretario de la Agrupación Local del PSOE de Grijota

Nueva polémica en el PSOE de Grijota (Palencia), partido que abandonó en su día el actual alcalde de la localidad David Ontaneda. Según ha sabido Radio Palencia de la Cadena SER, ha dimitido el secretario de la Agrupación Local de la formación en la localidad, Óscar Luis de los Mozos. Argumenta "que la ejecutiva provincial que lidera Miriam Andrés, ha vetado a una persona que se incluía en la candidatura que se había elaborado al consistorio grijotano". El ex secretario iba como dos en una lista que tenía previsto encabezar Jorge Pérez, que fue Teniente de Alcalde, y que en su momento dimitió por discrepancias como el regidor. Se confirma que Jorge Pérez ya no encabezará esa candidatura con el argumento de que "no está dispuesto a aceptar chantajes de nadie y menos que le impongan desde la provincial los nombres de su lista". Eso sí, confirma que seguirá militando en el PSOE.

En declaraciones a Radio Palencia de la Cadena SER, la secretaria provincial del PSOE sale al paso de estas críticas. Niega que exista veto y recuerda que se pretendía incluir en la candidatura del municipio "a una persona que provocó el rechazo de la mayoría de la Agrupación Local, que se dio de baja del partido hace unos meses y que mantiene una conducta en redes sociales poco apropiada. Así las cosas, Andrés anuncia que su partido "trabaja ya en una candidatura potente para resetear el PSOE en Grijota".