El PSOE exige una reunión con Hacienda para conocer la situación del presupuesto

El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Palencia exige una reunión urgente entre el alcalde, el concejal de hacienda y los portavoces para que den expliquen la situación actual del presupuesto municipal. Critican que en este momento se desconoce qué partidas son prorrogables y en qué cuantía. Recuerdan que el año pasado había un presupuesto de 79 millones de los cuales sólo son prorrogables 66, lo que significa que hay un déficit de 13 millones que no se sabe de qué partidas se van a detraer.

Lamentan que el equipo de gobierno esté difundiendo un discurso que tacha de irresponsable a la oposición por no aprobar los presupuestos y se escuden en elloo para transmitir que no pueden garantizar ninguna inversión y por otro lado están sacando adelante proyectos no programados en el presupuesto del año pasado como por ejemplo "Las noches del Pabellón".

Además consideran que hay concejalías que parecen haber "tirado la toalla" como el concejal de personal del que dicen que está desaparecido. Según explican, esta desidia hace que haya proyectos paralizados desde hace 8 años y citan la remodelación de la estación de autobuses, la calle Jardines o la traída de aguas desde el Serrón.