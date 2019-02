Izhan, el joven transexual palentino, recibirá tratamiento hormonal en Burgos

El joven transexual palentino, Izhan, que no recibía tratamiento hormonal en Palencia porque en Palencia no hay medios para afrontar este caso, será tratado en Burgos. En un primer momento se le derivaba a la capital burgalesa y a la vallisoletana, donde le dijeron que allí no se atendía a personas de fuera de ambas provincias; ya que no tenían protocolo para casos de fuera. Nada más hacerse público su caso en Radio Palencia de la Cadena SER, ha recibido la llamada en la que se le cita para el 26 de febrero.

Todo comenzó hace casi un año cuando una profesora del Instituto notó que algo le pasaba a Izhan, logró sincerarse con ella que le apoyó en todo momento aconsejándole hablar con sus padres, así lo hizo mostrándoles éstos su apoyo incondicional desde el primer momento. Y ahí comenzó su lucha, acudieron al Sacyl en Palencia, que afirmó "no estar preparado para estos casos" y de ahí se le derivó a Valladolid, una vez su expediente estuvo en la ciudad vecina se le comunicó que había habido un cambio en el protocolo y que le derivaban a Burgos. Tras no tener noticia se pusieron en contacto con el Hospital burgalés que se limitó a confirmarles que su caso estaba rechazado administrativamente. Ahora se confirma que el rechazo no era definitivo.