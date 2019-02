Barkos: "Si hubiera querido esconderme, lo hubiera hecho"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, tiende la mano a quien le dio la presidencia en 2015. El cuatripartito, a excepción de EH Bildu, dijo que no a la propuesta de Barkos. Tildan ese intento de candidatura conjunta como de operación rescate de Geroa Bai. La presidenta responde en la SER: “Hay una reflexión muy clara. Si hubiera sido así, no hubiera hecho yo una propuesta de esas características. Si hubiera querido esconderme, si es lo que algunos piensan, me hubiera escondido. No lo he hecho. Todo lo contrario”.

Margen de menos de un mes entre unas elecciones generales, 28 de abril, y otras forales y municipales, 26 de mayo. La presidenta teme que el autogobierno de Navarra peligre frente a una hipotética alianza: PP, Ciudadanos y Vox. “Yo tengo muy claro que en estos momentos una representación fuerte de Navarra en el Congreso de los Diputados, en ese panorama que ya se vislumbra, es muy necesaria. Donde realmente vamos a hacer una defensa del autogobierno, y una defensa de las mejores herramientas para la mejor sociedad Navarra, tiene su epicentro en el Parlamento Foral”, añade Barkos.

Asegura la presidenta en Hoy por Hoy Navarra que la clave es tener la vista puesta en la “capacidad de Navarra para sumar”.

La presidenta ha hablado también sobre el aval que el Parlamento estudiará si dar o no a Osasuna para la reforma de su estadio. “Nos hacen pensar desde el Gobierno, con el criterio de Hacienda, que es una propuesta razonable. Lo que no tiene quiere decir que sea matemáticamente segura. Es más que razonable. No computa déficit”, responde Barkos.