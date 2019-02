Alex Sola: el debut de un humilde lateral de Intxaurrondo

Es el séptimo canterano en debutar esta temporada con el primer equipo. Sangalli, Merquelanz, Le Normand, Barrenetxea, Roberto López y Aihen Muñoz le abieron el camino. El sábado contra el Leganés le tocó a él, un humilde lateral derecho que asegura con orgullo ser del barrido donostiarra de Intxaurrondo y que ha tenido que superar muchas dificultades para llegar debutar en Primera con el primer equipo. Esta misma temporada, estando Imanol todavía en el filial, le llevó a dejar varias semanas seguidas sin jugar "para que espabilara". El oriotarra es quien le ha llevado hasta la élite.

-¿Lo que se vio de Alex Sola en su debut es lo que puede dar como jugador?

No lo se. Es un partido en Primera. Yo me considero un jugador ofensivo que destaco por mi velocidad, y eso es lo que intento hacer cada partido.

-Dicen de usted que se parece a Alvaro Odriozola...

No lo se. A mí no me gusta compararme con Álvaro. Cada uno es como es, y ya está.

-Imanol destacó el mérito que tiene habiendo superado un momento malo de no jugar en el filial...

Bueno, es que al final llevo tres años con Imanol, siempre me aprieta y ha tenido su recompensa, es mi mister. Imanol es un entrenador exigente y que aprieta mucho, estuve un tiempo sin jugar con él, al final le dí la vuelta y hablé con él. Y mira, me ha dado él la oportunidad de debutar en Primera.

-¿Cómo es debutar en Primera en el nuevo Anoeta?

Un sueño. Nunca habia jugado en un estadio con tanta gente, que te empuje y ayude tanto, es un sueño hecho realidad.

-¿Qué sintió cuando le dijeron que iba a ser titular contra el Leganés?

Al principio estaba nervioso, pero al saltar campo, al verlo cómo se llenaba, me he tranquilizado y pensado en hacer un partido serio en defensa y ataque, y me ha salido bien, me he centrado en hacer lo que yo se.

-¿Qué consejo le dio Imanol Alguacil antes del partido?

Que estuviera tranqilo y que sea yo mismo, que no me complicara y jugara como en el Sanse. que si estaba aquí es por mí y que siga haciéndolo como hasta ahora.

-¡Pues incluso casi marca en su debut como profesional!

Buff. Al principo vie el balon muy globo, y no me esperaba ese remate que me salió y pensé 'ospa que puede entrar' (risas)

-¿Se puso más nervioso en ese momento que antes de jugar?

No, no. Al principio erstaba mucho más nerviososo.

-Imanol le pidió que fuera usted mismo, ¿le hizo caso?

En la primera parte, intenté guardar la posicion, no sumarme tanto al ataque, hice alguna perdida de balón; pero en la segunda parte cuando me salieron salido las cosas, cogí confianza.

-¿A quién le dedica este momento tan importante?

Se lo dedico a mis padres, a los entrenadores que he tenido en Zubieta, porque llegue muy joven y es un orgullo pasar por otodas las categorías y llegar tan arriba, estando tanto tiempo en la Real.

-Es el séptimo canterano que debuta esta temporada con el primer equipo...

Sí. Es una pasada. Estoy muy orgulloso, porque la Real, en vez de poner a otro de otro puesto del primer equipo, confía en la cantera, y es un orgullo para todos nosotros que confíen en jugadores del Sanse. Al final es una motivación para todos los jugadores de la cantera, porque ves que muchos suben y pueden seguir arriba. Es un plus.

-¿Notó mucha diferencia con la Segunda B?

Sí, que la hay. Mucha diferencia, de ritmo, de calidad... todo. pero te adaptas bien, estoy muy contento porque me he adaptado bien.

-¿Sueña con que lleguen más momentos como este o quiere ir tranquilo por ahora?

Por ahora es el más bonito de mi vida, es un sueño realidad: debutar en Primera en tu ciudad, con tu gente, con tu equipo, la pena es que no haya sido con la camiseta txuri-urdin (risas).

-Le ha cambiado hasta la vida porque ahora aparece en todos los medios...

(Risas) Eso es verdad, sí. También al final eso provoca nervios, a ver si voy a decir algo mal, pero es lo que tiene jugar en Primera.

-¿Qué va a hacer con la camiseta con el '35' a la espalda?

La voy a guardar, eso seguro, es para mí. La llevé a casa y la voy a enmarcar en el cuarto de casa para que la vea toda la familia.