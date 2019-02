Zeisloft: "Vengo a tirar y ganar"

El Delteco GBC presenta a su última incorporación, Nick Zeisloft, en la Clínica Dental MAAT de Donostia. Se trata de un alero estadiunidense de 26 años que firma para lo que resta de temporada con la idea de ayudarle en el milagro de la complicada salvación. "Jugar en la Liga Endesa, creo que España es un gran lugar en términos de baloncesto, y no sólo eso, sino que también es un sitio precioso, así que es un buen paso para mi carrera”, explica Zaisloft sobre las razones para venir a Donostia.

El principal arma de Zeisloft es su tiro exterior. “Mi mejor característica en la pista es la habilidad de tirar, y diría que otra para este equipo y otros en los que he estado es la de ganar. Espero que podamos mejorar durante lo que queda de temporada y lograr más victorias. Vi el partido contra Gran Canaria hace dos semanas y creo que el equipo lo hizo muy bien, espero que podamos seguir ese éxito. Vengo a tirar y a ganar. Eso me ha pedido el entrenador, y eso es lo que haré”, señala ambicioso.

También se ha referido al rol que jugará en el que equipo con el otro tirador, Alberto Corbacho. "Le vi vi en el último partido y sé que es un tirador muy rápido, lo que es impresionante, así que siempre es divertido jugar con otros grandes tiradores. He jugado con muchos tiradores en la cancha al mismo tiempo, lo que hice en Lituania el año pasado, también este año y también en otras ligas, depende del sistema, la estructura…”.

Zeisloft sabe que la situación actual del GBC es delicada, pero no se arriga. "He jugado lo suficiente como para saber que cualquier cosa es posible si haces el trabajo correcto y el equipo juega unido en el momento adecuado. Puede pasar cualquier cosa, a veces unos equipos van totalmente para abajo y otros hacia arriba desde cualquier posición. No creo que sea una presión, creo que si podemos jugar con libertad y juntos, son las cosas que vamos a necesitar para ganar a otros equipos”.