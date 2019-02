"Valores en alza"

El Palacio de Festivales de Cantabria acogió la pasada semana la segunda edición del Congreso de Valores de Buscando Sonrisas que congregó durante cuatro horas a cerca de 1.600 alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de 32 centros educativos de la región.

El evento estuvo protagonizado por El Langui, músico, actor y fundador de la asociación A mí no me digas que no se puede, que animó a los chavales a ser independientes, a creerse que se pueden superar las limitaciones y a ser valientes y denunciar las posibles situaciones de acoso escolar que vean en su entorno.

El cantante de Maldita Nerea y logopeda Jorge Ruiz, contó a los asistentes su experiencia personal en la búsqueda de su verdadera vocación en su ponencia 'El origen de la confianza', mientras que el doctor Iñigo Morán, médico desde hace 16 años en una UVI móvil 061 en Magaluf (Mallorca) les relató historias reales ocurridas en el desfase de la noche. El objetivo, hacer reflexionar a los jóvenes sobre los riesgos a los que se exponen con determinadas prácticas.

El artista Mario San Miguelrepitió este año como conductor de este congreso, con su inagotable vitalidad y sus positivas canciones.

Los protagonistas del Congreso pasaron por el programa Hoy por hoy Cantabria que se realizó en directo desde el Palacio de Festivales.