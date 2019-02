Fotografías contra la desnutrición infantil

El próximo miércoles, 20 de febrero, a las 19:30 horas, el Mercado de Colón acoge la inauguración de la exposición de la fotógrafa Monia Antonioli "Vente a Lamu" de la organización valenciana One Day Yes, con el apoyo de la sociedad valenciana, empresas privadas e instituciones públicas en Las cervezas del Mercado by BWK.

La cita que aúna cultura, gastronomía y solidaridad el próximo 20 de febrero en el Mercado de Colón pretende luchar contra la desnutrición infantil en la isla de Lamu, Kenia.

La muestra recoge imágenes artísticas de la fotógrafa internacional Monia Antonioli que acaba de volver de la isla de Lamu como colaboradora de la ONG valenciana One Day Yes.

Monia Antonioli

Lamu es una isla keniana declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco que mantiene casi intacto su vida desde hace más de 500 años y que está considerada uno de los pocos lugares únicos en el mundo donde se revive en primera persona cómo era nuestra vida en el siglo pasado.

La belleza de la simplicidad, la arquitectura swahili o el transporte en Dhow o con burros son algunas de las vivencias que podrás descubrir a través de esta muestra en beneficio de One Day Yes. Y es que esta organización valenciana trabaja en la isla de Lamu desde hace 4 años en la escuela Twashukuru Academy School. Se trata de una escuela 100% ecológica, que mantiene a 50 niños con comida y educación, y que está construida con botellas recicladas. Sus principales líneas de actuación son la alimentación y la educación, el reciclaje y la cooperación cultural.

POR UNA ALIMENTACIÓN MEJOR Y LA MORINGA

Desde hace un año ONE DAY YES centra sus esfuerzos en lograr una alimentación completa y equilibrada para los niños de la escuela, y lo hace con la ayuda de las nutricionistas Dolores Silvestre y Anna Rubini de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.

Este año, en 2019 el reto es garantizar un programa de nutrición y alimentación equilibrado, sano y digno para todos estos niños para quienes a veces la comida de la escuela es su única comida al día.

La planta de la moringa y su cultivo, son esenciales para conseguirlo, y todo lo recaudado irá a este programa que busca mantener la moringa en la base de su plan nutricional y se trabajará por tener cada día una alimentación más completa. Con más de 90 nutrientes y 46 antioxidantes diferentes la moringa es una de las más ricas fuentes naturales conocidas de vitaminas y minerales.

VENTE A LAMU & MONIA ANTONIOLI

Monia Antonioli

La fotografía es una de las herramientas de sensibilización más poderosas y esta ocasión que se presenta es única para disfrutar de la belleza de una realidad muy lejana y apoyar a una buena causa. En la inauguración se sorteará una de las fotos de la artista italiana, Monia Antonioli, afincada en Londres que trabaja desde años en fotografiar realidades lejanas con un estilo muy único, realidades olvidadas a las que les da voz a través de la imagen con una sensibilidad muy especial.

" Vente a Lamu" es el grito que desde One Day Yes lanzan como otra de las herramientas de sensibilización para poder visitar el proyecto en terreno y vivir en primera persona esta experiencia. Y One Day Yes (www.onedayyes.org) ofrece la posibilidad de visitar su proyecto. La exposición de fotos supone un gancho para conocer más detalles de la isla de Lamu y poder visitar la isla y el proyecto One Day Yes.