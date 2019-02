Los taxistas aceptan el decreto de la Generalitat que regula la actividad de las VTC's en la Comunitat Valenciana

Los taxistas han aceptado el decreto de la Generalitat que regula la actividad de las VTC's en la Comunitat Valenciana. Así lo afirma Fernando del Molino, el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, quien asegura que no confía en el decreto.

Recordamos que el decreto establece una antelación mínima de 15 minutos de contratación para los VTC's y no permitir la captación libre de clientes ni la geolocalización.

Del Molino sostiene que la próxima legislatura seguirán reivindicando la regulación total de las VTC's.

Del Molino afirma que ahora se va a iniciar diálogos con los Ayuntamientos para mejorar la deficiente regulación propuesta.

Por otra parte, Ricardo González, portavoz de la patronal de empresas de VTC (Unauto) en la Comunitat Valenciana, asegura que no tienen ningún tipo de comunicación con Conselleria desde el pasado 5 de febrero. Afirma que no están de acuerdo con el decreto y que no se les ha tenido en cuenta en ningún momento.

Y la consellera de Vertebración del Territorio, Mª José Salvador, recordó el pasado jueves 14 de febrero, que el gobierno valenciano siempre ha estado abierto a hablar y dialogar y ha trabajado para garantizar un buen servicio y evitar indemnizaciones a la administración pública.