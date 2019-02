Javier A. García: "El Almería jugará el play off, lo veo fuerte"

El nuevo presidente de la Diputación de Almería es muy futbolero.Javier Aureliano García, natural de Berja, repasa con LA VOZ, el periódico de todos los almerienses, el presente y el futuro del Almería, el club representativo de la provincia.

Está viendo a un gran Almería después de tres años de pesadillas en Segunda: “Estamos viendo que tenemos un Almería sólido esta temporada, aunque es cierto que hay que mejorar ciertas cosas, pero eso se irá consiguiendo en la segunda vuelta de la competición. Jornada a jornada va mejorando el Almería. Veo al equipo sólido y tengo la esperanza de que podemos jugar el play off de ascenso a Primera División”.

El Almería de Fran se ha ganado el respeto en la categoría: “Soy optimista tal y como estoy viendo al equipo jornada a jornada, creo que va mejorando y eso es muy importante. Los rivales ya temen a nuestro Almería cuando nos ven venir porque el equipo se está consolidando muchísimo en la categoría de plata del fútbol nacional”.

Fue futbolista

A Javier A. García siempre le ha gustado el fútbol: “Soy muy futbolero, me gusta mucho el fútbol, de toda la vida. También lo he practicado, cada vez menos. Me gustaba mucho el fútbol sala y estuve jugando en El Ejido en aquellos años gloriosos de División de Honor y lo he estado practicando a nivel aficionado”.

El presidente de la Diputación de Almería habla maravillas del equipo rojiblanco: “Veo un buen presente y también un buen futuro para el Almería. Es el club de referencia por excelencia en la provincia de Almería. Tengo mucha fe en el equipo porque los datos están ahí. No tengo la menor duda de que vamos a jugar el play off de ascenso a Primera División. Hay que felicitar a los jugadores y al cuerpo técnico con Fran Fernández a la cabeza por el trabajo que vienen realizando y decirle a la afición que tenga algunas veces más paciencia. Este Almería nos dará grandes alegrías en la segunda vuelta de la temporada y seguro que en Primavera estaremos todos más contentos cuando podamos ir al play off de ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional”.

Alfonso García

“Hay que reconocer que si no fuera por Alfonso García no hubiéramos disfrutado de la Primera División en Almería. Él apostó por el Almería sin ser de aquí y los almerienses debemos estar agradecidos a la labor de Alfonso García durante todos estos años”.

“La Ciudad Deportiva es fundamental para el club del Almería porque crea filosofía de fútbol. Es muy importante hacer esa instalación con su residencia para los canteranos. Habrá más filosofía de fútbol si se hace la Ciudad Deportiva y es vital para consolidar un proyecto de élite. Los clubes de la élite tienen su Ciudad Deportiva, todos tenemos que arrimar el hombro para tenerla”, recuerda.

El Almería ya es un sentimiento: “Ahora los niños son del Almería y luego te dicen que son del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid… y eso es por la filosofía de fútbol y de club que estamos creando desde hace unas temporadas. Estar en Primera creó cultura de fútbol en toda la provincia y eso es para sentirnos orgullosos”.

Colaboración

“La Diputación seguirá apostando por el Almería. El club seguirá teniendo la marca Costa de Almería y para nosotros es vital asociar el binomio deporte y turismo. Vamos a seguir trabajando en la misma línea y adelanto que estamos trabajando para que el club, con sus futbolistas, vaya a la provincia para estar con los chavales de las Escuelas Deportivas”.