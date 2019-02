Sergio Llamas quiere reivindicarse en el Rovaniemi finlandés

Sergio Llamas no ha tenido suerte en el fútbol en los últimos años. Al no contar demasiado para los entrenadores del Alavés, salió cedido al Real Unión pero, nada más llegar, se lesionó en el pie y estuvo varias semanas en el dique seco. Cuando se recuperó, tuvo protagonismo pero no continuó en el club del Stadium Gal.

Una vez en Vitoria, y ante la falta de minutos, llegó a un acuerdo de rescisión de contrato con el Director Deportivo del Alavés Sergio Fernández. Lo intentó en el fútbol japonés pero un problema con la reglamentación de las fichas descartó su continuidad en el fútbol nipón. Luego estuvo entrenando con el Burgos.

Hace unas semanas le llegó una oferta procedente del Rovaniemi finlandés y no se lo pensó dos veces. Lleva ya unas semanas en Finlandia y comienza a despuntar con asistencias y goles. Se quiere reivindicar pero, sobre todo, estar a gusto. Y, por ahora y a pesar del frío, el de Ariznabarra está muy satisfecho, por ahora, en el país escandinavo.

Escucha la entrevista que hemos tenido hoy martes con Sergio Llamas en SER Deportivos Vitoria.