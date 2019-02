Montesinos y Asensi no aceptan el debate y denuncian en Ferraz la falta de garantías

Finalmente, no habrá debate de candidatos en el PSOE. A menos de una semana para las primarias, Eva Montesinos y José Asensi aseguran que no van a aceptar "las imposiciones" de la dirección local del partido, que ha decidido que el debate se celebre en la sede del PSOE, en Pintor Gisbert, en contra de lo que proponían ambos.

Además, denuncian la "falta de garantías" en el proceso. De hecho, Eva Montesinos ha presentado un escrito en el Comité de Garantías de Ferraz e incluso pide que un miembro de dicho órgano esté presente en la votación el próximo domingo.

Por su parte, Asensi se va a dirigir al Comité de Garantías regional. Exige unas "elecciones limpias, con garantías y con información", ya que la militancia todavía no ha sido convocada para votar, ni conoce donde se va a celebrar la votación.

Ambos acusan a la dirección local de "boicotear" el debate porque "en el fondo no querían hacerlo".

Sin acuerdo, decide la dirección

Por su parte, desde el comité local de organización de las primarias argumentan que, al no haber acuerdo entre los tres candidatos sobre el lugar del debate, es la dirección quien debe tomar una decisión, y esa decisión era la sede de Pintor Gisbert.

Sin embargo, Montesinos y Asensi insisten en que no pueden aceptar las condiciones del debate y, sobre todo, que no le corresponde a la dirección local imponerlas. Defienden que la sede "es muy pequeña" y no cabe la militancia, y por eso proponían que el debate se celebrase en un lugar público. Por ello, lamentan que la dirección local haya "impedido" que pueda realizarse en otra sede como la de Comisiones Obreras, que también les ha cerrado la puerta.

"No hay crisis"

También se ha referido a las primarias el President de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, que niega cualquier crisis en el PSOE alicantino. "Habrá un gran candidato o candidata", ha apuntado.