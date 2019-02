RAP pone condiciones

Que se inicien los trámites para habilitar una ronda interna, es una de las condiciones que Renovación Arandina Progresista plantea al equipo de gobierno a cambio de su apoyo a los presupuestos municipales. En el último pleno la alcaldesa retiraba del orden del día el debate de estas previsiones económicas. Consciente de la falta de votos suficientes para aprobarlo, el equipo de gobierno optaba por darse un nuevo margen para negociar con otros grupos políticos. Dado que el borrador que dictaminó la comisión de Hacienda no tiene margen para modificación alguna, por parte del grupo que lidera Eusebio Martín, la condición más ambiciosa que exige para votar a favor es habilitar una partida de medio millón de euros en los remanentes para licitar los proyectos de los dos puentes que serían necesarios para la ronda interna que desde hace varios lustros formaciones de distinto signo político llevan prometiendo en sus programas electorales. Dice el portavoz de RAP que no se puede seguir esperando a que se apruebe la revisión del PGOU para dar los primeros pasos de cara a esta necesaria vía, que serviría para descongestionar el tráfico en el casco urbano, conectando los barrios de Santa Catalina y La Estación. “No podemos eternizarnos todos los grupos políticos en anunciar en nuestros programas electorales que eso se va a hacer sin empezar a dar pasos”, afirma el concejal.

Hay otras inversiones que RAP plantea con cargo a los remanentes en las negociaciones con el equipo de gobierno y que se cifran en 200.000 euros para una nueva campaña asfáltica o una partida de la misma cantidad para licitar obras de reurbanización de las calles Duero, Pedrote y Rosales, que considera este partido que son de las que más lo necesitan. Hay también sendas partidas de 100.000 euros para compra de mobiliario urbano, obras para mejorar la seguridad en caso de una necesaria evacuación tanto en el polideportivo Príncipe de Asturias, como en el estado municipal El Montecillo y otros 150.000 para iluminación de los accesos a este último. Y además plantea también que el Ayuntamiento, aunque no sea de su competencia, invierta 100.000 euros en ciertas mejoras de los colegios y otra partida igual en obras de acondicionamiento del GR-14, viendo que la Junta de Castilla y León incumple sus obligaciones. “No podemos estar esperando a otra administración para que la gente lo pueda estar disfrutando, porque al final acabaremos perdiéndolo”, advierte Martín, que anuncia al grupo Popular que no contará con su voto si, paralelamente a los presupuestos, no garantiza una asignación de remanentes que permita a la próxima corporación que entre tras las elecciones un margen para poder sacar a licitación determinados proyectos y evitar que 2019 sea un año perdido en este sentido.