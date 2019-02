Edu Ramos se perderá el partido ante Nàstic

Cervera quiere que todos sus jugadores lleguen frescos a la recta final de la temporada. El entrenador cadista necesita hacer rotaciones para tener enchufados a todos y las molestias musculares y sanciones pueden ayudarlo a que todos los jugadores encuentren acomodo en el once.

El entrenador amarillo lleva dos semanas contando Edu Ramos en el once inicial. Hace dos semanas contó con el malagueño junto con Garrido y este último partido hizo lo propio junto con Jose Mari. Pero para el encuentro ante el Nàstic no podrá repetir la titularidad de Edu Ramos.

El malagueño vio la quinta cartulina amarilla ante el Tenerife y se perderá el partido de los amarillos ante los catalanes. Así, Cervera, apostará en el once inicial por Garrido junto con Jose Mari. El vasco, tras no jugar ni un minuto ante el Tenerife, tendrá una nueva oportunidad para asentarse en el once del equipo amarillo.