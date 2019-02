Machis: "He venido para lograr el ascenso"

Habla Darwin Machis, el clavo al que se agarra el cadismo para seguir soñando por el ascenso. El equipo es un bloque sólido, un conjunto rocoso y difícil de batir, pero con el venezolano sobre el césped, además de solidez también tiene chispa y calidad individual para resolver los partidos atascados. El venezolano reconocía en la Tertulia de El Faro de Radio Cádiz que vino "al Cádiz para lograr el ascenso. Creo que tenemos plantilla para todo", reconocía el jugador cadista.

Para pelear por el ascenso, el jugador no olvida el discurso del partido a partido, pero siempre en la búsqueda de los tres puntos. "Tenemos que ganar, ganar y ganar". y así, con esa premisa "no descarto nada", dice sin conformarse sólo con jugar el play off. "Con los jugadores que tenemos no debemos pensar en salvar la categoría", sentencia.

Aunque se muestra cauto, es optimista con el nivel del equipo. "Veo un buen equipo y todos tenemos que pensar en eso, aunque no se hable mucho. Entiendo el discurso muy bien, pero pienso que tenemos una plantilla para hacer muchas más cosas que lograr la permanencia”.