La economía de Castilla y León crecerá y generará 35.000 empleos en dos años

Un informe elaborado por el 'BBVA Research' sobre la situación de Castilla y León augura un crecimiento moderado del PIB de Castilla y León, de un 2,3% en 2019 y un 1,9% en 2020, con la generación en estos dos años de 35.000 empleo, con lo que la tasa de paro quedaría en el 8%, en niveles similares a antes de la crisis económica. Tras presentar el informe a empresarios y economistas de Burgos, el Economista Jefe de BBVA para España y Portugal, Miguel Cardoso,ha explicado que estos datos apuntan a una desaceleración estructural, aunque este año el crecimiento del PIB superará todavía en una décima el registrado en 2018.

Cardoso ha afirmado que, de cumplirse el escenario previsto para Castilla y León, la región completaría siete años con un crecimiento anual promedio del 1,9% que permitirá aumentar los niveles de Producto Interior Bruto per cápita en 2,6% de promedio anual, aunque impulsado en parte por la reducción de población en la comunidad. También ha señalado que en Castilla y León los ingresos per cápita son inferiores a la media española, aunque el crecimiento per cápita está creciendo a un ritmo superior y "parece que lo seguirá haciendo".

No obstante, reconoce que ese crecimiento no será homogéneo en Castilla y León, como ha venido ocurriendo los últimos años, con diferencias apreciables entre ciudades como Valladolid, Palencia, Burgos y León, que están a la cabeza, y el resto de capitales de provincia; también señala una diferencia entre las capitales de provincia y las zonas rurales, que están en niveles de crecimiento y generación de empleo claramente inferiores. Entre los factores que contribuyen al optimismo sobre el futuro de la economía autonómica, Cardoso señala que continúa la recuperación mundial, los intereses por debajo de las previsiones, la moderación del precio del petróleo y el incremento del gasto público.

En la parte negativa están varios factores de incertidumbre internacional, como el Brexit, el bajo crecimiento de las economías china y de Estados Unidos y la incertidumbre política interna tras el rechazo de los presupuestos y la convocatoria adelantada de elecciones generales. En este sentido, Cardoso ha alertado del riesgo para el sector del automóvil, uno de los motores económicos de Castilla y León, muy dependiente de las exportaciones, que se podrían ver afectadas por la posible fijación de aranceles tras el Brexit o por decisiones de política económica de Estados Unidos y China. Otro factor que podría influir negativamente es la incertidumbre y la posible fragmentación política en España tras las próximas elecciones.

El Economista Jefe de BBVA para España y Portugal ha explicado que uno de los factores del crecimiento del empleo y la economía en Castilla y León tiene que ver con el aumento de contratación del sector público, el aumento de salarios a los funcionarios y la subida de las pensiones. Sin embargo, "en una situación prolongada de incertidumbre o si las subidas no se mantienen en el tiempo se puede producir una situación de riesgo de ese crecimiento en el segundo semestre de este año".