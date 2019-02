Sobre las cifras de la legislatura

El balance de la legislatura, que hoy defendera Clavijo en el debate del Estado de la Nacionaidad, ha sido bastante mejor de lo que era previsible con un gobierno en minoría y sometido a inestabilidad. Gobernar con 18 diputados no es fácil. Clavijo ha tenido la suerte de hacerse aprobar los presupuestos y ha logrado consolidar sus cuentas saneando el déficit y colocándose en una posición de liderazgo regional en relación al superávit. Además, con casi un 97 por ciento, Canarias es la región española con mejores cifras en ejecución presupuestaria. El Gobierno supo culebrear en Madrid –gracias a los dos votos nacionalistas canarios- y logró sacarle al PP 450 millones de mejoras presupuestarias para las islas, además de lograr cerrar tanto el REF como la reforma del Estatuto.

Es cierto que esos logros quedan empañados por la tasa de paro y por la pobreza, dónde Canarias sigue instalada entre las peores cifras de España. Aunque se han hecho progresos importantes: el paro ha bajado del 20 por ciento en el tercer cuatrimestre de 2018, se ha reducido casi la mitad en los parados de larga duración, y se ha creado ya más empleo del que existía antes de la crisis. En cuanto a pobreza, aunque la situación sigue siendo intolerable, se ha producido una reducción de las tasas de pobreza desde el 40 al 30 por ciento, además de ser Canarias la región en la que más ha bajado la desigualdad económica de todo el país, reduciendo el diferencial con la media nacional de 3,2 puntos a 0,4 décimas.

Se trata de buenos datos, pero tampoco es para presumir: esos datos son fruto de una concreta coyuntura política de crecimiento del presupuesto que no tiene porqué repetirse y además, vienen curvas. La política no acompaña, como hemos visto en estos últimos meses de resistencia a mantener los compromisos con Canarias, y la economía europea y española se enfrenta al Brexit, al estancamiento del crecimiento y a la creciente inestabilidad planetaria. El viento de cara no va a durar siempre.