Noventa años de Juan Serrano

El pasado sábado celebró su cumpleaños una de las personalidades más entrañables y fascinantes que tiene esta ciudad: Juan Serrano. Cumplía noventa espléndidos años que celebró para su sorpresa –gracias a su esposa Anna Freixas y a un equipo de amigos- con un grupo formado por más de cien personas que le queremos y admiramos.

Qué belleza las palabras que nos dijo, enseñándonos (como siempre) la diferencia entre lo importante y lo imprescindible. Hablando desde la experiencia y la sinceridad, valorando el arte pero infravalorándolo ante las relaciones personales a las que considera lo más valioso del ser humano. Esas relaciones que duran, que no han hecho daño a través de las décadas, que siempre están ahí de algún modo, que te hacen reconocerte en el otro y que forman parte de ti, que te construyen. Que en días especiales están contigo, que no te defraudan en los malos momentos. Que te acompañan en ese proceso vital que es envejecer donde comenzamos a sentir nuestro cuerpo a través del desgaste o la enfermedad. Como Juan comentó, el joven no tiene cuerpo, comienza a sentirlo con los años.

Enhorabuena a todas las personas que saben de lo que les hablo, que tienen la fortuna de estar rodeadas de gente que les aman de algún modo. Muy especialmente cuando celebran que estamos todos unidos de algún modo un año más. Feliz cumpleaños, siempre.