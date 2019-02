¿Cuántos 'onces' caben en la cabeza de Salmerón?

El próximo fin de semana, el Recreativo de Huelva no podrá contar con tres jugadores por sanción. Diego Jiménez, Borja Díaz y Caye Quintana vieron su quinta amarilla y tendrán que quedarse en Huelva. Precisamente, tres jugadores que formaron parte del once inicial ante el Ibiza. Se trata de tres ausencias que, en otra época, hubieran supuesto un quebrando importante para el entrenador de turno, pero no parece ser el caso en esta ocasión.

Por un lado, Salmerón ha demostrado capacidad para sacar rendimiento de la plantilla en muchas versiones distintas, alternando esquemas y también posiciones entre sus futbolistas. Por otro, la plantilla parece ser lo suficientemente versátil para ofrecer alternativas según lo que el entrenador necesite, sin que las ausencias de esta semana se antojen insalvables para el equipo. Hacemos cálculos y nos salen más de doce alineaciones con grandes posibilidades de salir de inicio, sin que puedan parecer descabelladas.

